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До нового пакету санкцій ЄС включені 32 російські банки: деталі від президентки Єврокомісії

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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До нового пакету санкцій ЄС включені 32 російські банки: деталі від президентки Єврокомісії
ЄС також заморозив коригування верхньої межі ціни на нафту на рік
фото з відкритих джерел

Нові санкції також обмежать роботу криптокомпаній та платформ з торгівлі нафтою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення рішення щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. За її словами, пакет фокусується на економічній базі Росії, передає «Главком».

«У той час, коли Україна набирає військового імпульсу, наші санкції продовжують підривати економічні основи військових дій Росії. Ми додаємо ще 32 російські банки до нашого списку, на які поширюється заборона на транзакції. А також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою», – наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, ЄС заморожує коригування верхньої межі ціни на нафту на рік, щоб російська військова машина не отримала вигоди від ринкових потрясінь.

Окремим розділом стали санкції, націлені на судна що допомагають «тіньовому флоту» Росії.

«Також ми зробили важливий крок до офіційної заборони в’їзду російських військовослужбовців до ЄС», – додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, члени Комітету постійних представників Європейського Союзу (Coreper) на засіданні 23 липня змогли дійти згоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. Технічна робота завершена, письмова процедура для остаточного ухвалення розпочнеться в четвер після обіду.

Запропонований Європейською комісією 21-й пакет санкцій передбачає подальші обмеження щодо російського енергетичного та фінансового секторів, заборону на в'їзд до ЄС для окремих російських військових, а також перегляд механізму граничної ціни на російську нафту.

Європейська комісія представила цей пакет державам-членам для обговорення ще 9 червня, однак країни ЄС досі не могли досягти одностайної позиції щодо його ухвалення. Coreper спробував знайти консенсус щодо нових санкцій на зустрчі 21 липня, однак обговорення зайшло у глухий кут: Греція продовжувала наполягати на вилученні з пакета повної заборони на надання послуг з транспортування російського скрапленого газу, зокрема у треті країни.

Раніше Греція пояснила, чому не підтримала 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. В Афінах заявили, що запропоновані обмеження мають не лише посилювати тиск на Москву, а й не створювати додаткових ризиків для економіки країн ЄС.

 

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Теги: росія санкції банк Урсула фон дер Ляєн Європейський Союз

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