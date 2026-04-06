Уповноважений президента з санкцій задекларував майже 3 млн грн гонорарів від благодійного фонду: деталі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Виплати з фонду Владислав Власюк отримує стабільно з 2022 року
Владислав Власюк зазначив у декларації, що займається науковою діяльністю (дослідженнями) у благодійному фонді «Київська школа економіки»

У 2025 році уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк задекларував 2,84 млн грн гонорарів від благодійного фонду «Київська школа економіки». Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Бек-офіс» Милованова. Де отримує гроші прем'єрка Свириденко та інші члени уряду».

У декларації зазначено, що у благодійному фонді «Київська школа економіки» Власюк займається науковою діяльністю (дослідженнями). «Главком» намагався уточнити у самого пана Владислава, що саме він досліджував і за що отримав солідну суму гонорарів, але він нічого не прокоментував.

Виплати з вказаного фонду, де президентом рахується Тимофій Милованов, Владислав Власюк отримує стабільно з 2022 року. За 2022-2025 роки посадовець зумів так заробити 5,05 млн грн.

Додамо, що благодійний фонд «Київська школа економіки» очолює ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Також «Главком» знайшов виплати від фонду Милованова у декларації керівника територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області Олега Борисенка. Їх показала (1,14 млн грн) дружина правоохоронця Марина. У благодійному фонді вона займає відповідальну посаду – директорки з програм і впроваджень.

На сайті Фонду наголошується: ця організація займається розвитком України та українського суспільства через підтримку освіти та науки, а ще надає благодійну допомогу населенню та захисникам України.

Нагадаємо, рік тому благодійний фонд Тимофія Милованова втрапив у скандал. З’ясувалося, що «Укрпошта» автоматично стягувала 1 грн з кожної посилки як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки». Тоді ж Милованов наполягав, що всі пожертви «радикально прозорі». Мовляв, нема чого ховати.

На початку березня 2026 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом імовірного зловживання службовим становищем Тимофія Милованова і гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Розслідування триває.

Читайте також:

Читайте також

Всього за 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки»
На зарплаті у Милованова. Хто з урядовців отримує мільйони у приватному виші
Сьогодні, 15:06
Юлія Свириденко, яка була заступницею міністра Тимофія Милованова (на фото) у 2019 році, тепер очолює уряд
«Бек-офіс» Милованова. Де отримує гроші прем'єрка Свириденко та інші члени уряду Е-декларування
Сьогодні, 12:15
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко
Голова САП Клименко засвітив свою зарплату: опублікована декларація
31 березня, 11:03
Володимир Зеленський є власником понад 60 торговельних марок
У 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки
30 березня, 21:45
НАЗК зробило заяву про декларацію Єрмака
Що відбувається з декларацією Єрмака. НАЗК прокоментувало скандал
20 березня, 11:24
У вересні 2025 року українські спецслужби повернули Христенка з ОАЕ в Україну
Засуджений за держзраду нардеп Христенко подав декларацію: як змінилися статки за рік
18 березня, 11:54
З початку декларування до Бориспільського районного управління поліції звернулося 194 особи
Автомати, рушниці та набої: жителі Бориспільщини легалізують зброю
12 березня, 15:37
Феміда призначила політику покарання у вигляді 150 годин громадських робіт
Громадські роботи за приховування 4,4 млн грн. На Кіровоградщині суд виніс вирок депутату
9 березня, 19:16
Єдиним джерелом, за рахунок якого Куницький живе за кордоном, це заощадження
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
8 березня, 12:30

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
