Уповноважений президента з санкцій задекларував майже 3 млн грн гонорарів від благодійного фонду: деталі

Виплати з фонду Владислав Власюк отримує стабільно з 2022 року

Владислав Власюк зазначив у декларації, що займається науковою діяльністю (дослідженнями) у благодійному фонді «Київська школа економіки»

У 2025 році уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк задекларував 2,84 млн грн гонорарів від благодійного фонду «Київська школа економіки». Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Бек-офіс» Милованова. Де отримує гроші прем'єрка Свириденко та інші члени уряду».

У декларації зазначено, що у благодійному фонді «Київська школа економіки» Власюк займається науковою діяльністю (дослідженнями). «Главком» намагався уточнити у самого пана Владислава, що саме він досліджував і за що отримав солідну суму гонорарів, але він нічого не прокоментував.

Виплати з вказаного фонду, де президентом рахується Тимофій Милованов, Владислав Власюк отримує стабільно з 2022 року. За 2022-2025 роки посадовець зумів так заробити 5,05 млн грн.

Додамо, що благодійний фонд «Київська школа економіки» очолює ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Також «Главком» знайшов виплати від фонду Милованова у декларації керівника територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області Олега Борисенка. Їх показала (1,14 млн грн) дружина правоохоронця Марина. У благодійному фонді вона займає відповідальну посаду – директорки з програм і впроваджень.

На сайті Фонду наголошується: ця організація займається розвитком України та українського суспільства через підтримку освіти та науки, а ще надає благодійну допомогу населенню та захисникам України.

Нагадаємо, рік тому благодійний фонд Тимофія Милованова втрапив у скандал. З’ясувалося, що «Укрпошта» автоматично стягувала 1 грн з кожної посилки як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки». Тоді ж Милованов наполягав, що всі пожертви «радикально прозорі». Мовляв, нема чого ховати.

На початку березня 2026 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом імовірного зловживання службовим становищем Тимофія Милованова і гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Розслідування триває.