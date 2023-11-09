Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд призначив виконувача обов'язків міністра спорту: що про нього відомо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд призначив виконувача обов'язків міністра спорту: що про нього відомо
фото: Міністерство молоді та спорту України

Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту

Сьогодні, 9 листопада, Кабінет міністрів призначив виконувача обов'язки міністра молоді та спорту. Ним став Матвій Бідний.
Про це повідомляє пресслужба уряду.

«На своєму засіданні 9 листопада Кабмін ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра молоді та спорту на заступника міністра Матвія Бідного», –йдеться у повідомленні уряду.

Що відомо про Бідного

Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту.

До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. 

Теги: Кабмін Верховна Рада Вадим Гутцайт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість Київради підтримує ОПЗЖ: депутати провалили позбавлення депутатів від забороненої партії керівних посад у комісіях
Київрада за «русскій мір»? Що сталося на Хрещатику, 36 і чому це небезпечно столиця
6 листопада, 17:10
В Українському інституті майбутнього назвали причину багатомільярдних боргів в енергетиці
В Українському інституті майбутнього назвали причину багатомільярдних боргів в енергетиці
22 жовтня, 16:22
Нардепи від «Слуги народу» Олександр Копиленко та Павло Павліш
Порушення Конституції: двоє чинних нардепів від влади є кандидатами до КСУ
24 жовтня, 09:54
Нардепи пропонують карати за напад на медпрацівників, фахівців із реабілітації та рятувальників позбавленням волі на строк від 5 до 12 років
Нардепи пропонують посилити покарання за напад на медиків і рятувальників
7 листопада, 20:39
Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв
Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв
20 жовтня, 19:55
У Реєстрі зокрема міститимуться дані про вакцинацію та стерилізацію тварини
В Україні з'явиться Єдиний реєстр домашніх тварин
3 листопада, 17:02
Анатолій Гунько сьогодні прийшов до парламенту
Нардеп Гунько вийшов із СІЗО та з’явився в Раді
7 листопада, 14:52
Зеленський вніс в Раду кандидатуру нового очільника Фонду держмайна
Зеленський вніс в Раду кандидатуру нового очільника Фонду держмайна
Вчора, 11:07
Камишин повідомив, що ще в 2023 році додатково буде направлено 13 млрд грн на закупівлю артилерійських систем, 13 млрд грн – на закупівлю дронів
Рада вилучила військовий ПДФО з місцевих бюджетів: Камишин назвав переваги
Вчора, 17:05

Політика

Зеленський провів переговори із президентами Парагваю та Індонезії (відео)
Зеленський провів переговори із президентами Парагваю та Індонезії (відео)
Уряд призначив виконувача обов'язків міністра спорту: що про нього відомо
Уряд призначив виконувача обов'язків міністра спорту: що про нього відомо
Державний «Укрінформ» отримав нового гендиректора: що відомо про Олексія Мацуку
Державний «Укрінформ» отримав нового гендиректора: що відомо про Олексія Мацуку
Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ (список)
Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ (список)
Верховний суд постановив: Рада незаконно відсторонила Гео Лероса від засідань
Верховний суд постановив: Рада незаконно відсторонила Гео Лероса від засідань
Мобілізацію та воєнний стан продовжено: Зеленський підписав закони
Мобілізацію та воєнний стан продовжено: Зеленський підписав закони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8757
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
8335
Зеленський назвав втрати України на фронті
7255
Ізраїль заявив про успішну спецоперацію у Бразилії
7126
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
6831
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту