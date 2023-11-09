Уряд призначив виконувача обов'язків міністра спорту: що про нього відомо
Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту
Сьогодні, 9 листопада, Кабінет міністрів призначив виконувача обов'язки міністра молоді та спорту. Ним став Матвій Бідний.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
«На своєму засіданні 9 листопада Кабмін ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра молоді та спорту на заступника міністра Матвія Бідного», –йдеться у повідомленні уряду.
Що відомо про Бідного
Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту.
До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.
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