Уряд призначив виконувача обов'язків міністра спорту: що про нього відомо

Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту

Сьогодні, 9 листопада, Кабінет міністрів призначив виконувача обов'язки міністра молоді та спорту. Ним став Матвій Бідний.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

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«На своєму засіданні 9 листопада Кабмін ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра молоді та спорту на заступника міністра Матвія Бідного», –йдеться у повідомленні уряду.

Що відомо про Бідного

Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту.

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До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада звільнила міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.