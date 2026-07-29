Уряд виділив додаткові кошти на антидроновий захист Сум

Корецький: Роботи мають бути завершені в найкоротші терміни

Кабінет міністрів додатково виділить 70 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист вулиць і доріг у Сумах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Сергія Корецького.

«Уряд виділить додатково 70 млн грн з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Роботи мають бути завершені в найкоротші терміни», – йдеться у повідомленні.

Корецький наголосив, що з керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами обговорили питання встановлення додаткових мобільних укриттів, там де це найбільш необхідно.

Нагадаємо, протягом травня 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 211 км антидронового захисту прифронтових доріг. «Розгортання антидронових сіток критично важливе, адже кожен захищений кілометр – це безпечна логістика та збережені життя. Це допомагає скоротити час доставки вантажів, медичної евакуації, знизити ризики ураження техніки та особового складу. Також безпека прифронтових доріг допомагає підтримати цивільні громади у складних умовах», – наголосило Міноборони.

Як повідомлялося, Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору – антидронового купола. Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України полковник Павло Єлізаров.