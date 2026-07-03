Іран пригрозив нафтовим танкерам в Ормузькій протоці

Іран попередив нафтові танкери використовувати затверджені маршрути в Ормузькій протоці, інакше їм доведеться зіткнутися з «рішучою відповіддю»

Об'єднане військове командування Ірану оприлюднило попередження, згідно з яким усі нафтові танкери, що проходять через Ормузьку протоку, зобов'язані використовувати виключно затверджені Тегераном маршрути. Про це пише «Главком» із посиланням на

У разі недотримання цієї вимоги, відхилення від курсу або ігнорування навігаційних протоколів Ірану, військове керівництво пообіцяло «негайну та рішучу відповідь», що загрожуватиме безпеці суден-порушників. Також іранська сторона заявила, що швидкою та рішучою реакцією буде зустрінуто будь-яке втручання американських військ у протоці.

Заява командування «Хатам аль-Анбія» пролунала на іранському державному телебаченні після середової зустрічі дипломатів США та Ірану із посередниками в Катарі, де статус Ормузької протоки є одним із ключових питань на переговорах щодо завершення війни. Попередженню також передувала заява Центрального командування збройних сил США за підсумками зустрічі в Бахрейні з близькосхідними посадовцями, у якій наголошувалося на спільному прагненні забезпечити вільний потік торгівлі через протоку, що могло викликати роздратування Тегерана.

Наразі в межах тимчасової угоди між Іраном та США діє домовленість про безмитний прохід суден протягом 60 днів. Проте Іран наполягає на власному контролі маршрутів із подальшим впровадженням плати за прохід, проти чого категорично виступають США та арабські країни Перської затоки. Спроби Оману та ООН запустити минулих вихідних новий маршрут поблизу оманського узбережжя призвели до нападів на Близькому Сході, посиливши загальну напругу.

Попри нещодавні іранські атаки на два комерційні судна 25 та 27 червня, інтенсивність руху в протоці демонструє відновлення. Минулого тижня через водний шлях пройшло set 258 суден порівняно зі 138 кораблями тижнем раніше. Але ситуація все одно залишається нестабільною, а показники руху суден є значно нижчими за довоєнний рівень (близько 130 суден на день), оскільки оператори змушені постійно змінювати маршрути залежно від оцінок безпеки та політичних рішень у реальному часі.

Як відомо, Іран накопичив десятки мільйонів барелів непроданої нафти, значна частина якої перебуває на танкерах в азійських водах. Тегеран намагається терміново знайти покупців до завершення дії тимчасової генеральної ліцензії США.

За даними міжнародної аналітичної компанії Kpler, наразі в азійських водах перебуває понад 20 млн барелів іранської нафти. Лише за останній тиждень цей показник зріс майже на 18%.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомило, що США та Іран досягли певного прогресу під час непрямих переговорів у Катарі. За інформацією агентства, сторони працюють над тим, щоб трансформувати чинне тимчасове перемир'я у довгострокову мирну угоду. Наступний раунд переговорів планують провести після завершення поховальних церемоній колишнього Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.