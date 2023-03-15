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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Замість Лисої гори музей Пушкіна

glavcom.ua
Конгрес русофілів показували по всім російським каналам
скріншот з відео

До Москви прибули русофіли з понад 40 країн світу, в тому числі зі США та країн ЄС

14 березня в державному музеї імені Пушкіна в Москві зібрався установчий конгрес міжнародного руху русофілів.

Те, що з привітанням до учасників звернувся Путін, а відкрив збіговисько Лавров, який це привітання і озвучив, свідчить про незаперечний факт: на тлі значної міжнародної ізоляції та санкцій влада РФ робить ставку на п'яту колону в різних країнах світу. Кремль сплодив колись Комінтерн, підживлював різні так звані визвольні, а часто просто терористичні рухи та організації, тепер от вигулькнув міжнародний рух русофілів.

Серед заявлених спікерів такі екзотичні фігури як підсанкційний російський олігарх, глава групи знов-таки підсанкційних компаній «Царьград» і водночас заступник голови всесвітнього російського народного собору Константін Малофєєв і колишній американський актор, а нині спецпредставник МЗС РФ з гуманітарних зв'язків зі США та Японією Стівен Сігал.

Одне слово, шабаш обіцяє бути цікавим. Вочевидь Кремлю стало важко обходитися самими лише «соотєчєствєнніками», тобто етнічними росіянами та колишніми громадянами колишнього СРСР, от і знадобилася «свіжа кров» з числа азіатів, африканців та європейців з американцями, чи то давно завербованих, чи просто корисних ідіотів.

За інформацією організаторів, до Москви прибули русофіли з понад 40 країн світу, в тому числі зі США та країн ЄС. Як вони оминули на своєму шляху всі заборони, це вже питання до правоохоронних інстанцій держав їхнього походження.

Взагалі спецслужбам нормальних країн варто взяти під пильний контроль «своїх» учасників московського конгресу, інакше ті шкодитимуть потім кожен у себе на батьківщині.

Може, в такій грі спецслужб на випередження і буде позитив від московського шабашу.

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Теги: путін актор влада Москва

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