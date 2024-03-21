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«Ви знаєте, які кроки потрібно зробити». Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Ви знаєте, які кроки потрібно зробити». Зеленський звернувся до лідерів ЄС
Зеленський звернувся до європейських лідерів під час засідання Євроради
фото з відкритих джерел

Серед ключових тем – боєприпаси, системи ППО, торгівля та російські заморожені активи

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС із закликом надати більше допомоги з протиповітряною обороною та боєприпасами, а також сприяти прогресу на шляху України до європейської інтеграції. Про це повідомляє The Guardian.

«Це війна Росії не лише проти України, але й проти всіх нас, проти ваших країн, проти всієї Європи та європейського способу життя», – сказав президент.

Системи ППО

Зеленський зазначив, що вся протиповітряна оборона, яку надають Україні, зокрема європейські країни, зберігає життя українських міст і сіл.

«Але наявних систем протиповітряної оборони недостатньо, щоб захистити всю нашу територію від російського терору. І мова йде не про сотні систем, а про досяжну кількість – щоб захистити всю територію України. Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити», – додав лідер держави.

Боєприпаси

Президент подякував за створення Фонду допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро і за підтримку ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для українських солдатів.

«Це допоможе. Дякую вам. На жаль, використання артилерії на фронті нашими солдатами є принизливим для Європи в тому сенсі, що Європа може дати більше. І зараз дуже важливо це довести», – зазначив він.

Оборонне виробництво

«Я сподіваюся, що ми всі можемо погодитися, що наша Європа потребує справжньої оборонної самодостатності. Цього можна досягти лише шляхом збільшення виробництва зброї та боєприпасів на континенті. Україна демонструє, що це можна зробити досить швидко», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що нині важливо не втрачати час, який необхідний для активізації оборонного виробництва.

Торгівля

Президент зазначив, що Україна не може змиритися з тим, що тлом для російського терору є тиск на країну в торговельних питаннях.

«Я вдячний всім тим в Європі, хто також вважає цей тиск неприйнятним. Зараз питання торгівлі – зокрема продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС – це не просто питання певних товарів, це питання здатності протистояти російській агресії», – наголосив він.

Імпорт російської сільськогосподарської продукції

Український лідер також розкритикував імпорт російської сільськогосподарської продукції.

«Водночас ми бачимо, що, на жаль, доступ Росії на європейський аграрний ринок досі залишається необмеженим. І коли українське зерно викидається на дороги чи залізничні колії, російська продукція все ще транспортується до Європи, а також товари з підконтрольної Путіну Білорусі. Це несправедливо», – зазначив Зеленський.

Вступ України в ЄС

Зеленський підкреслив, що Україна виконує свою частину зобов'язань щодо внутрішньої трансформації.

«Ми знаємо, що ЄС має рамки для переговорів, готові для вашого розгляду. Її схвалення могло б суттєво підтримати наш народ і надіслати правильний сигнал усій Європі після виборів до Європейського парламенту в червні», – підсумував він.

Заморожені російські активи

Президент наголосив, що потрібен прогрес у справедливому використанні заморожених активів Росії.

«Агресор повинен заплатити найвищу ціну за війну - це відповідає як букві, так і духу закону», – сказав він.

Зазначимо, 21-22 березня проходитиме саміт ЄС за участю лідерів країн блоку.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 21 березня влаштували масований обстріл України, використавши 31 ракету, дві з яких були балістичними, у тому числі «Іскандер» (KN-23) та «Кинджал».

До слова, після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України.

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Теги: Володимир Зеленський

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