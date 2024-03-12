Угорщина веде «дуже небезпечну гру»: Зеленський прокоментував підігрування Орбана Трампу

Володимир Зеленський: «Угорщина з Орбаном іноді веде дуже небезпечну гру. Це небезпечно насамперед для Угорщини»

90% європейських лідерів підтримують Україну, хоч деякі суспільства і мають різні думки, а прем'єр-міністр Угорщини Орбан іноді грає в небезпечну гру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde та BFMTV.

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Глава держави заявив, що незважаючи на різні думку, російське вторгнення об’єднало Європу. «Я не сказав би, що Європа розділена. Я вважаю, що до великомасштабного російського вторгнення Європа була дуже змішаною. Дехто коливався між Росією та Україною; дехто був на російському боці; дехто на українському боці. Вторгнення об'єднало Європу навколо України. У суспільствах є різні думки, але 90% європейських лідерів перебувають на боці України. І саме завдяки цій підтримці Україна змогла зупинити Росію», – заявив Зеленський.

При цьому він додав, що небезпечну політичну гру веде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. «Є й інші голоси: Угорщина з Орбаном іноді веде дуже небезпечну гру. Це небезпечно насамперед для Угорщини. Ця країна знає, що таке вторгнення, знає, які наслідки фашистського режиму, і я здивований, що послання Будапешта є радикальними щодо України. Підігрування Трампу (з яким щойно зустрівся Орбан) нічого не досягне. Він незалежний лідер. Ніхто не любить мати слабих друзів», – уточнив Зеленський.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покладає надії на повернення у крісло президента США Дональда Трампа. Нібито це є «єдиним серйозним шансом» для припинення війни РФ в Україні. Також Орбан заявив, що колишній президент США Дональд Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США.