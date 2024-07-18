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Рада схвалила в першому читанні закон, який полегшить життя корупціонерам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада схвалила в першому читанні закон, який полегшить життя корупціонерам
Розміри відшкодування варіюються від 204 тис. до 204 млн грн залежно від тяжкості злочину
фото з відкритих джерел

Законопроєкт дозволяє підозрюваним у корупції заплатити штраф та «відкупитись» від покарання

Верховна Рада у першому читанні підтримав законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Він дозволяє підозрюваним у корупції «відкупитися» від покарання, сплативши штраф. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За основу проголосував 231 народний депутат. Зокрема, розміри відшкодування варіюються від 204 тис. до 204 млн грн залежно від тяжкості злочину.

«Попри ризики на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет…. Коаліція протягнула через зал перше читання», – написав Железняк.

Відповідно до законопроєкту, корупціонери за особливо тяжкі злочини, що у межах підслідності НАБУ, звільнятимуться від покарання за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди.

Розміри відшкодування:

  • від 204 тис. грн до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінального проступку;
  • від 2,057 млн грн до 20,4 млн грн – у разі вчинення нетяжкого злочину;
  • від 20,417 млн грн до 102 млн грн – у разі вчинення тяжкого злочину;
  • від 102 млн грн до 204 млн грн – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що нардеп Микола Задорожній підозрюється у хабарництві.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабаря за те, щоб «безперешкодно» провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми – 3,4 млн грн.

Як повідомлялося, виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва викрито на корупції.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 70 млн грн.

Читайте також: Корупція в Україні. Чи дійсно все так погано?
Теги: корупція в Україні Верховна Рада Ярослав Железняк депутат кримінал

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