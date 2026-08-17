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Університет Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за світло: прокуратура звернулася до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Університет Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за світло: прокуратура звернулася до суду
Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду
фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура вимагає повернути до бюджету кошти, переплачені університетом за електроенергію у 2025-26 роках

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва подала позов до Господарського суду столиці з вимогою визнати недійсними додаткові угоди до договору про постачання електроенергії Київському національному університету імені Тараса Шевченка та повернути до бюджету понад 3,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Як встановили прокурори, у 2025–2026 роках виш уклав із приватним товариством договір про постачання електричної енергії за результатами тендеру. Надалі сторони підписали низку додаткових угод, якими неодноразово підвищували вартість кіловата.

У прокуратурі наголошують, що це зростання цін відбувалося без належного обґрунтування та документального підтвердження коливань на ринку електроенергії, а також із перевищенням встановлених законом меж. Через це університет безпідставно переплатив понад 3,2 млн грн.

Наразі Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду. Прокуратура вимагає стягнути з постачальника надлишково сплачені бюджетні кошти.

Нагадаємо, Дніпровська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно працівниці управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації та підприємця-постачальника. Фігурантів звинувачують у розтраті бюджетних коштів на загальну суму понад 550 тис. грн. Слідство встановило, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, діяла у змові з підприємцем. Вона прописала умови тендеру під конкретного переможця, який згодом за підробленими документами виграв конкурс на постачання фарби для закладів освіти району. Внаслідок цієї махінації вартість товару була завищена на 377 тис. грн.

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Теги: прокуратура тендер університет

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