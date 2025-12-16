Чи вдасться завершити війну до Різдва? Премʼєр Польщі зробив прогноз

Дональд Туск вважає, що росіяни не готові до миру

Раніше президент України заявляв, що найближчі дні можуть суттєво вплинути на процес наближення миру

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що завершення російсько-української війни до Різдва є малоймовірним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Журналісти запитали Туска, чи бачить він якісь перспективи можливого припинення вогню між Україною і Росією найближчим часом. На що глава польського уряду відповів, що Росія не зацікавлена в переговорах і зупинці вогню.

«Росіяни, ймовірно, не серйозно зацікавлені в мирних переговорах або припиненні вогню на даному етапі. Тому нам потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що ми, як Захід, дійсно не дозволимо себе розділити. І тоді ці переговори могли б набути більш конкретної форми. Але до Різдва це здається мені дуже малоймовірним», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Він заявив, що найближчі дні можуть суттєво вплинути на процес наближення миру в Україні, підкресливши важливість гарантій безпеки та обговорень щодо територій із США.

Раніше стало відомо, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться тоді, коли сторони погодять фінальний документ мирної угоди між Києвом та Москвою.

Також Володимир Зеленський зазначив, що американські представники проведуть консультації з росіянами після переговорів, що пройшли 14 та 15 грудня у Берліні. Згодом переговірники США проведуть зустріч з Дональдом Трампом.