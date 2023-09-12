Влада Миколаєва хоче змінити герб міста. Соцмережі відреагували мемами (фото)

У відповідь на пропозицію змінити герб Миколаєва в мережі відразу почали з'являтися різні варіанти

У Миколаєві планують змінити герб міста через його негативний символізм

У Миколаєві планують змінити герб міста через його символізм. На гербі зображена галера з веслами, без вітрил. Про це написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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«Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні», – сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

Сучасний міський герб Миколаєва фото: Миколаївська міська рада

За словами мера міста, в умовах повномасштабної війни такий символ є недоречним і потребує змін. Ініціативу підтримав і начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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«Віталій Кім підтримав ідею і запропонував сформувати грошову винагороду для автора найкращої ідеї», – написав Сєнкевич.

Міський голова повідомив, що гроші на це з міського бюджету не виділятимуть. А разом з Кімом витрать власні.

«Цей грошовий фонд буде сформований за наші власні кошти. Жодної копійки з бюджету міста на це ми не витратимо», – написав Сєнкевич.

Після обрання переможця і громадських обговорень новий герб має затвердити сесія міської ради.

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У відповідь на пропозицію змінити герб міста в мережі відразу почали з'являтися різні варіанти, щоправда, здебільшого жартівливого характеру.

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Зокрема, деякі користувачі обурилися ідеєю зміни герба міста.

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Станом на 11 вересня конкурс на макет нового гербу не оголошували.

Нагадаємо, герб Миколаєва – офіційний геральдичний символ міста Миколаєва, обласного центру України. Затверджений 26 вересня 1997 року рішенням Миколаївської міської ради.

Перший герб міста був затверджений 7 жовтня 1803 року імператором Олександром I. Його опис закріплено в Повному зібранні законів Російської імперії.

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16 березня 1883 року імператорським указом був затверджений другий герб Миколаєва.

Третій герб був затверджений Миколаївською міською радою 1969 року. У результаті конкурсу переміг ескіз художника В. С. Козловського.

Сучасний міський герб затверджений у День міста, на урочистому засіданні міської ради, 26 вересня 1997 року. За основу був прийнятий герб 1883 року, з якого прибрали вільну частину з гербом Херсонщини.