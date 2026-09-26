Український сумоїст Аонішікі вийшов у лідери в передостанній день турніру Aki Basho

Уродженець Вінниці близький до тріумфу в престижних змаганнях

Данило Аонішікі Явгусишин здобув чергову перемогу в чотирнадцятий день Aki Basho 2026 в Токіо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sumo Soul.

Українець в столиці Японії здолав монгольського сумоїста Кірішіму. Двобій двох претендентів із рангом одзекі був рівним. Аонішікі зумів захопити пояс і виштовхав суперника за межі кола.

Тепер в активі Явгусишина 11 перемог на турнірі. Також він зазнав трьох поразок. Його показники ідентичні з господарем змагань Оносато Дайкі. Лідери зійдуться в очному протистоянні в останній день турніру, 27 вересня.

Суперник Аонішікі носить титул йокодзуни. У разі перемоги над Оносато українець стане кандидатом на отримання такого ж рангу. Також він отримає Кубок Імператора та низку інших призів.

До слова, раніше Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.