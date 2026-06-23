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Над Харковом з'являться антидронові сітки? Місцева влада повідомила деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Над Харковом з'являться антидронові сітки? Місцева влада повідомила деталі
Влада Харківщини планує закрити антидроновими сітками 1408 км області
фото з відкритих джерел

Очільник ОВА назвав пріоритетні напрямки обасті, які планується закрити антидроновими сітками

На різних ділянках Харкова можуть з'явитися антидронові сітки. Рішення про це буде ухвалено на Раді оборони. Як інформує «Главком» із посиланням на «Суспільне», про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов на брифінгу для журналістів.

«Питання з приводу антидронних сіток по місту Харкову. Зараз ми про це вже думаємо. Принаймні основні виїзди. Будемо дивитися, як цей антидроновий захист тримає на окружній і що ми можемо ще зробити для того, щоб посилити саме пасивний захист. Ми далі будемо дивитися щодо Харківського шосе, щодо Салтівського напрямку так само. Це околиця міста Харкова, територія міста Харкова частково», – пояснив Синєгубов.

Серед пріоритетніх на закриття антидроновими сітками очільник ОВА назвав північну частину області, зокрема напрямок Дергачів.

«Щодо планів антидронових, те, що ми можемо назвати, те, що на сьогоднішній час у нас в планах, – 1408 кілометрів. Із них виконано робіт на майже 450 кілометрів. Ці плани постійно змінюються. Далі постійно додається інформація, де ми можемо ще перекривати, тому що зараз на антидронових сітках задіяні всі абсолютно наші ресурси», – наголосив глава регіону.

За його словами, з 1 травня по 22 червня Росія завдала понад дев'ять тисяч ударів по Харківській області. 130 дронів, які РФ запустила по регіону, не ідентифіковані, оскільки ворог продовжує експериментувати над своїми засобами ураження. Зокрема, ворог застосовує дрони на оптоволотні.

За оцінками Синєгубова, на околицях міст на Харківщині є потреба встановити понад тисячу бетонних укриттів для захисту від атак.

«Все профінансувати обласними, місцевими коштами ми не можемо. Ми робили неодноразово запит до Міністерства відновлення, бо це їхня програма, це фінансування. Далі чекаємо фінансування звідти, якщо воно буде. Якщо ні, ми вже те, що ми можемо робити, ми це робимо самостійно. Ми це влаштовували і по Ізюму, і по Балаклії, і по Куп’янську, і по інших населених пунктах. Тут можна досить легко порахувати: одне укриття коштує від двох мільйонів гривень. В залежності від типу: воно секційне, на скільки велика кількість людей на тій чи іншій зупинці. Це сотні мільйонів гривень», – пояснив керівник ОВА.

Нагадаємо, Державна спеціальна служба транспорту продовжує посилювати захист логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Зокрема, на Херсонщині на стратегічно важливих маршрутах уже облаштовано понад 207 км антидронового захисту. 

До слова, протягом травня 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 211 км антидронового захисту прифронтових доріг

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Теги: Харків Харківщина дрон

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