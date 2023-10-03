Вступ України в ЄС: міністр закордонних справ Чехії зробив оптимістичний прогноз

Ян Ліпавський: «Якщо Україна буде в Європейському Союзі, це буде чітка гарантія безпеки, тому що Євросоюз також є мирним проєктом»

Переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені або на початку 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформує ČTK.

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За його словами, вчорашня зустріч міністрів ЄС в Києві була не лише символічною, а й стосувалася практичних рішень. Ліпавський зазначив, що Україна ще деякий час потребуватиме допомоги ЄС.

«Було чітко сказано, що якщо Україна буде в Європейському Союзі, це буде чітка гарантія безпеки, тому що Євросоюз також є мирним проєктом. Але це правда, що Україна має змінюватися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС. Це ще далеко», – сказав Ліпавський.

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Він зазначив, що на зустрічі була чітко висловлена ​​позиція Чехії про те, що переговори про вступ України до ЄС мають бути відкриті восени або на початку наступного року.

«Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки підготовлена ​​Україна. Буде зрозуміло, де їй ще потрібно працювати», – зазначив глава чеської дипломатії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі підтримують вступ України. За його словами, остаточне рішення – лише питання часу.

Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: