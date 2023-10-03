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Вступ України в ЄС: міністр закордонних справ Чехії зробив оптимістичний прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України в ЄС: міністр закордонних справ Чехії зробив оптимістичний прогноз
Ліпавський зазначив, що Україна ще деякий час потребуватиме допомоги ЄС
фото з відкритих джерел

Ян Ліпавський: «Якщо Україна буде в Європейському Союзі, це буде чітка гарантія безпеки, тому що Євросоюз також є мирним проєктом»   

Переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені або на початку 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформує ČTK.

За його словами, вчорашня зустріч міністрів ЄС в Києві була не лише символічною, а й стосувалася практичних рішень. Ліпавський зазначив, що Україна ще деякий час потребуватиме допомоги ЄС.

«Було чітко сказано, що якщо Україна буде в Європейському Союзі, це буде чітка гарантія безпеки, тому що Євросоюз також є мирним проєктом. Але це правда, що Україна має змінюватися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС. Це ще далеко», – сказав Ліпавський.

Він зазначив, що на зустрічі була чітко висловлена ​​позиція Чехії про те, що переговори про вступ України до ЄС мають бути відкриті восени або на початку наступного року.

«Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки підготовлена ​​Україна. Буде зрозуміло, де їй ще потрібно працювати», – зазначив глава чеської дипломатії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі підтримують вступ України. За його словами, остаточне рішення – лише питання часу. 

Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: 

Теги: Європейський союз Чехія

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