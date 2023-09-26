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Вступ України до ЄС: Шмигаль повідомив, які рекомендації вже виконав Кабмін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України до ЄС: Шмигаль повідомив, які рекомендації вже виконав Кабмін
Шмигаль наголосив, що стартувала реформа Конституційного суду. Україна працює в постійних консультаціях із Венеційською комісією
колаж: 24 канал

Денис Шмигаль: «Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакету розширення Євросоюзу»  

Україна перебуває на завершальному етапі виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні, які необхідні для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Прем’єр зазначив, що ухвалена державна цільова програма «Єдність у розмаїтті». Її мета – створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів.

За словами прем'єра, після затвердження програми можна говорити, що на урядовому рівні Україна повністю завершить виконання семи рекомендацій Єврокомісії.

Як зазначив Шмигаль, стартувала реформа Конституційного суду. Україна працює в постійних консультаціях із Венеційською комісією.

  • Перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів.
  • Посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Один з останніх прикладів - це урядовий законопроєкт про підвищення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так, за останній час було обрано нових керівників НАБУ та САП на відкритих конкурсах. Група держав проти корупції (GRECO) відзначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції.
  • Кабмін напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів FATF.
  • Україна виконала рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону.
  • Запрацювало законодавство про медіа та рекламу.
  • На виконання нового закону про національні меншини розроблені необхідні підзаконні акти.

До того ж, Кабмін провів так званий селф-скринінг. Було проаналізовано 28 тис. актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України.

«Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакету розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС», – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, президент Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ України до ЄС. 

Теги: Європейський союз Денис Шмигаль правосуддя Україна незалежність міністр реформа Кабмін

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