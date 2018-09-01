Яценюк розповів, про що говорив з американськими посадовцями у Вашингтоні



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Україна не піде на компроміси, які загрожуватимуть її національному і європейському майбутньому, заявив лідер партії «Народний фронт»

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся у Вашингтоні із заступником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи та Євразії Вессом Мітчеллом та спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Як сказано у повідомленні прес-служби партії, зустріч пройшла 31 серпня.

«Україна не піде на компроміси, які загрожуватимуть її національному і європейському майбутньому. Відчуваю підтримку і солідарність наших партнерів зі США», - написав Яценюк у своєму Facebook після зустрічей у Вашингтоні.

«Ціную предметний характер нашого діалогу», - додав він.

Зустріч, за його словами, розпочали зі згадки про Сенатора Джона Маккейна: «Завтра матимемо честь вшанувати його пам'ять разом із представниками з усього світу в Національному соборі у Вашингтоні».

«Нам буде дуже потрібен характер Маккейна. Ця тверда вдача і позиція будуть потрібні всім - і українській, й американській дипломатії», - написав Яценюк.

Він наголосив, що надходить час великих політичних випробувань: «Нам треба вберегти Україну від очікуваних потрясінь - і від постійної загрози агресії з боку Росії, і від її лукавих пропозицій миру, а насправді гібридного загарбання нашої держави».

«Україна не піде на компроміси, які загрожуватимуть нашому національному і європейському майбутньому. Ми будемо захищати свою свободу від будь-яких замахів», - наголосив лідер «Народного фронту».

«Це - головна суть нашої розмови. Відчуваю підтримку і солідарність наших партнерів», - додав він.

1 вересня Арсеній Яценюк буде присутній на церемонії вшанування пам'яті Сенатора Джона Маккейна у Вашингтонському національному соборі.

Раніше повідомлялося, що міський голова Києва Віталій Кличко поїхав до США на прощання з сенатором Джоном Маккейном.

Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.