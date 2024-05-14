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«Різко стали прихильниками НАТО». В’ятрович закликав розслідувати сумнозвісну поїздку Бойка до Москви

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Різко стали прихильниками НАТО». В’ятрович закликав розслідувати сумнозвісну поїздку Бойка до Москви
В’ятрович нагадав, що до Бойка досі офіційних претензій немає, попри поїздку до Кремля у 2019 році і досудове розслідування СБУ
фото: росЗМІ

«Депутати від заборонених партій деколи є зручними для влади, і голосують за потрібні їй речі», – констатує В’ятрович

У Раді є зареєстрований законопроєкт щодо позбавлення мандатів у представників заборонених партій, принаймні на рівні місцевих рад, але нардепи не поспішають з його прийняттям. Про документ нагадав Володимир В’ятрович з «Європейської солідарності», який в коментарі «Главкому» також зауважив, що Бойко з іншими «ОПЗЖівцями» різко стали прихильниками НАТО та євроінтеграторами.

«Депутати від заборонених партій деколи є зручними для влади, і голосують за потрібні їй речі. Бойко та компанія зараз демонструють у виступах відданість та лояльність, різко стали євроінтеграторами та прихильниками НАТО. Єдине питання, в якому вони зберігають свою проросійську личину, – це питання захисту російської церкви. Але раніше вони багато публічно виступали з антиукраїнськими заявами. Можна підняти навіть дуже очевидні речі – їхню поїздку цілою делегацією до Москви кілька років тому», – зауважив нардеп. Він додав, що діяльність далеко не всіх учасників цієї делегації зараз розслідують.

Після поїздки Медведчука та Бойка до Кремля у березні 2019 року Служба безпеки України заявляла про досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками посягання на територіальну цілісність України та держзради. У 2022-му Генпрокуратура звинуватила Медведчука у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій, невдовзі Київ обміняв «цінного кадра Путіна» на українських полонених із «Азовсталі».

До Бойка, який підтримав позбавлення депутатських мандатів Медведчука та інших своїх колишніх соратників з ОПЗЖ, досі офіційних претензій немає.

Нагадаємо, Юрій Бойко та Віктор Медведчук їздили до Москви для зустрічі 22 березня 2019 року з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. Крім того, на зустрічі були народні депутати України Вадим Рабінович та Тарас Козак.

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Теги: Юрій Бойко Владимир Вятрович законопроєкт

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