«Різко стали прихильниками НАТО». В’ятрович закликав розслідувати сумнозвісну поїздку Бойка до Москви

В’ятрович нагадав, що до Бойка досі офіційних претензій немає, попри поїздку до Кремля у 2019 році і досудове розслідування СБУ

«Депутати від заборонених партій деколи є зручними для влади, і голосують за потрібні їй речі», – констатує В’ятрович

У Раді є зареєстрований законопроєкт щодо позбавлення мандатів у представників заборонених партій, принаймні на рівні місцевих рад, але нардепи не поспішають з його прийняттям. Про документ нагадав Володимир В’ятрович з «Європейської солідарності», який в коментарі «Главкому» також зауважив, що Бойко з іншими «ОПЗЖівцями» різко стали прихильниками НАТО та євроінтеграторами.

«Депутати від заборонених партій деколи є зручними для влади, і голосують за потрібні їй речі. Бойко та компанія зараз демонструють у виступах відданість та лояльність, різко стали євроінтеграторами та прихильниками НАТО. Єдине питання, в якому вони зберігають свою проросійську личину, – це питання захисту російської церкви. Але раніше вони багато публічно виступали з антиукраїнськими заявами. Можна підняти навіть дуже очевидні речі – їхню поїздку цілою делегацією до Москви кілька років тому», – зауважив нардеп. Він додав, що діяльність далеко не всіх учасників цієї делегації зараз розслідують.

Після поїздки Медведчука та Бойка до Кремля у березні 2019 року Служба безпеки України заявляла про досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками посягання на територіальну цілісність України та держзради. У 2022-му Генпрокуратура звинуватила Медведчука у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій, невдовзі Київ обміняв «цінного кадра Путіна» на українських полонених із «Азовсталі».

До Бойка, який підтримав позбавлення депутатських мандатів Медведчука та інших своїх колишніх соратників з ОПЗЖ, досі офіційних претензій немає.

Нагадаємо, Юрій Бойко та Віктор Медведчук їздили до Москви для зустрічі 22 березня 2019 року з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. Крім того, на зустрічі були народні депутати України Вадим Рабінович та Тарас Козак.