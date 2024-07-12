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Росія готує удар по Київській ГЕС? Цинічна заява Захарової

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія готує удар по Київській ГЕС? Цинічна заява Захарової
Раніше російські пропагандисти вже висловлювали погрози щодо руйнування ГЕС на Дніпрі
фото: РБК

Російська влада продовжує робити провокативні заяви

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву. Вона повідомила, що Україна нібито готує удар по Київській ГЕС. Про це повідомляє провладне агентство ТАСС.

«Ми звернули увагу на повідомлення про дослідження так званого Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського щодо можливих сценаріїв затоплення прилеглих територій внаслідок руйнування дамб окремих водосховищ каскаду Дніпра. <...> Справа в тому, що у вересні і в жовтні 2022 року цей центр вже моделював наслідки прориву греблі Каховської ГЕС», - заявила російська пропагандистська політикиня.

За її словами, нібито Київ готує руйнування гребель Київської ГЕС та Канівського водосховища, і «це стане черговою цинічною провокацією проти РФ».

Нагадаємо, у квітні Київ терміново організував евакуацію двох лікарень, одна з яких – дитяча. Адже як повідомляла Київська міська військова адміністрація, це було пов'язано з відео, яке масово поширювалося в інтернет-медіа, де був фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. 

У липні армія РФ атакувала київську дитячу лікарню «Охматдит», було зруйновано декілька корпусів. Однак російські пропагандисти почали поширювати наратив про те, що влучання в «Охматдит» – це буцімто наслідки роботи української ППО, а не російських ударів.

До слова, якщо дамба Київської ГЕС прорветься внаслідок можливого ракетного удару Росії, підтоплення матиме зовсім не апокаліптичний характер. Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. Гребля ГЕС, перебувають під пильною цілодобовою охороною поліції та військових, щоб не допустити ворожого удару. 

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Теги: Україна Дніпро Київ провокація

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