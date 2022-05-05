Затримання Шарія. Стали відомі важливі деталі

Затримання відбулося за міжнародним ордером

Національна поліція Іспанії у четвер, 5 травня, підтвердила інформацію Служби безпеки України (СБУ) про затримання українського блогера Анатолія Шарія. Арешт відбувся на підставі міжнародного ордера.

Раніше повідомлялося, що ще 4 травня правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії СБУ з офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та внаслідок багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Шарій підозрюється в державній зраді, справу щодо нього було порушено в листопаді 2020 року.

Крім того, на думку слідчих СБУ, блогер провадив протизаконну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Як повідомив у ефірі телемарафону представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, проросійського блогера передадуть в Україну для суду.

«Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги, в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних важких злочинів на території України. Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами. Він точно потрапить на територію України і буде переданий у руки правосуддя, – в мене сумнівів також немає», – повідомив Веніславський.

Веніславський наголосив, що європейські країни ретельно стежать за дотриманням правових процедур щодо затримання і передачі Шарія.

Нагадаємо, що 21 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року він програв також апеляцію в литовському суді, тому мав покинути ЄС. Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.