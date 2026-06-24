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Удари України по РФ: розвідка здобула документи з реальною оцінкою наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удари України по РФ: розвідка здобула документи з реальною оцінкою наслідків
Іващенко та президент провели розмову
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни

Сьогодні, 24 червня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Передусім обговорили виконання плану наших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та кроків, що необхідні для наближення миру. Зокрема, серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що, за результатами аналізу, проведеного воєнною розвідкою, підтверджено досягнення визначених цілей із переліку російських військових виробництв. За його словами, Сили оборони України точно уразили підприємства РФ, які займаються виготовленням радіоелектроніки та інших критично важливих компонентів для російської армії.

«Також розвідка здобула внутрішні російські документи з реальною оцінкою наслідків українських далекобійних санкцій. Зафіксовані й заходи реагування російського керівництва на ситуацію, що склалася. Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту», – зазначив глава України.

Президент додав, що російська сторона сконцентрувала захист саме цих двох периметрів, послабивши інші напрямки як на власній території, так і на тимчасово окупованих територіях України. «Зробимо висновки», – підкреслив він.

«Була окрема доповідь про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації. Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України. Важливо, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло розуміння, що війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії. Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за весь час повномасштабної війни. Однією з головних цілей став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. За повідомленнями російських джерел, у напрямку російської столиці було запущено понад 180 дронів. Це вже другий удар по Московському НПЗ протягом останнього тижня.

Як повідомлялося, масована атака українських безпілотників на Москву 18 червня знову привернула увагу до стану російської протиповітряної оборони. Попри заяви Кремля про ефективну роботу ППО, експерти вказують на низку проблем, які дедалі частіше дозволяють українським дронам досягати важливих цілей на території Росії.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

До слова, 23 червня російський диктатор Володимир Путін вперше після масованої атаки на Москву прокоментував удари українських дронів. Він заговорив про це під час зустрічі з випускниками вищих військово-навчальних закладів у Кремлі.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський ГУР Олег Іващенко

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