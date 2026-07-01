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Українцю висунуто обвинувачення в підриві «Північних потоків». Реакція Зеленського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Українцю висунуто обвинувачення в підриві «Північних потоків». Реакція Зеленського
Зеленський приїхав у Дублін з нагоди початку головування Ірландії в ЄС
фото: Офіс президента України

Президент запевнив, що для обміну інформацією будуть контактувати відповідні українські і німецькі органи

Київ не отримував від Берліна офіційних повідомлень про висунення обвинувачень українцю за підрив «Північних потоків». Як інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Дубліні з нагоди початку головування Ірландії в Євросоюзі. 

Зеленський зазначив, що наразі деталі зазначеної справи йому невідомі і що для обміну інформацією повинні контактувати відповідні українські і німецькі органи. Поки що говорити про щось зарано, додав президент.

«Ми не знаємо зарах усіх деталей цього процесу. Ми не отримували офіційно всіх деталей, принаймні я не бачив. Відповідні органи наших двох країн, я думаю, що вони з'єднаються, і коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможемо реагувати. Поки що зарано говорити», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня 2026 року стало відомо, що федеральний генпрокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення ймовірному підривникові газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». За інформацією німецького медіа Tagesschau, обвинуваченим є українець, якого слідство вважає керівником команди підривників.

Що відомо про «Північні потоки»

Газопроводи «Північний потік» та «Північний потік-2» прокладені дном Балтійського моря для транспортування російського газу до Німеччини. 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток трубопроводів були підірвані поблизу острова Борнхольм у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Відтоді газогони фактично виведені з експлуатації.

Розслідування диверсії тривало кілька років. Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує у підриві громадянина України Сергія Кузнєцова – суд залишив його під вартою на початку 2026 року. Україна офіційно заперечує будь-яку причетність своїх державних структур до цієї операції.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США нібито планують відновити роботу підірваних газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2», а також придбати їх «за безцінь» у власників. 

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Теги: Німеччина українці Володимир Зеленський Північний потік-2 Північний потік

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