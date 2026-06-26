Зеленський провів кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Брусила призначено послом України в Республіці Сан-Марино та в Республіці Мальта за сумісництвом
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення та звільнення послів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №534-538.
Звільнено:
- Селих Ольгу Іванівну з посади надзвичайного і повноважного посла України в Султанаті Оман.
- Ніжинського Сергія Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Кіпр.
- Гамана Олександра Віталійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам та з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.
Призначено:
- Надзвичайного і повноважного посла України в Італійській Республіці Брусила Ігоря Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сан-Марино та в Республіці Мальта за сумісництвом.
Раніше президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав: Панами – Хорхе Рікардо Сілена Сантаколоми, Монголії – Наваан-Юнден Оюундарь, Перу – Глорії Ліссетт Нальварте Сімоні де Ісасі.
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