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Зеленський провів кадрові зміни в дипломатичному корпусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський провів кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Президент підписав низку указів
фото: Офіс президента

Брусила призначено послом України в Республіці Сан-Марино та в Республіці Мальта за сумісництвом

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення та звільнення послів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №534-538.

Звільнено:

  • Селих Ольгу Іванівну з посади надзвичайного і повноважного посла України в Султанаті Оман.
  • Ніжинського Сергія Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Кіпр.
  • Гамана Олександра Віталійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам та з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

Призначено:

  • Надзвичайного і повноважного посла України в Італійській Республіці Брусила Ігоря Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сан-Марино та в Республіці Мальта за сумісництвом.

Раніше президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав: Панами – Хорхе Рікардо Сілена Сантаколоми, Монголії – Наваан-Юнден Оюундарь, Перу – Глорії Ліссетт Нальварте Сімоні де Ісасі.

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Теги: кадрові зміни посол посольство Володимир Зеленський

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