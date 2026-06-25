Відбудова Лаври. Зеленський повідомив про перші кроки

Дах Успенського собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови

Україна та Швейцарія домовились про те, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення Києво-Печерської лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки в ніч на 15 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та подякував йому за оперативну роботу з ліквідації наслідків російського удару по Лаврі.

«Вже завершені роботи по консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами. Дах собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови», – анонсував Зеленський.

За його словами, триває підготовка до повного відновлення собору. Відповідальність за це покладена, зокрема, на Міністерства культури України та МЗС.

«Нещодавно під час зустрічі з Президентом Швейцарії ми домовились, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення, і важливо, щоб і повний результат був належним чином забезпечений», – наголосив очільник України.

Крім того, міністр Клименко доповів президентові щодо залучення ДСНС та інших складових системи МВС України до ліквідації наслідків російських ударів в інших регіонах.

«Окремо обговорили завдання підрозділів Національної гвардії України, Нацполу та Державної прикордонної служби у захисті нашої держави на фронті. Була доповідь і по організації охорони північних ділянок державного кордону України. Дякую!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще майже чотири десятки дістали поранення. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено. Після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.

З 19 червня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» частково відновив роботу для відвідувачів. Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки. Також відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.