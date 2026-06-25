Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відбудова Лаври. Зеленський повідомив про перші кроки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Відбудова Лаври. Зеленський повідомив про перші кроки
Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Дах Успенського собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови

Україна та Швейцарія домовились про те, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення Києво-Печерської лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки в ніч на 15 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та подякував йому за оперативну роботу з ліквідації наслідків російського удару по Лаврі.

«Вже завершені роботи по консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами. Дах собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови», – анонсував Зеленський.

За його словами, триває підготовка до повного відновлення собору. Відповідальність за це покладена, зокрема, на Міністерства культури України та МЗС.

«Нещодавно під час зустрічі з Президентом Швейцарії ми домовились, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення, і важливо, щоб і повний результат був належним чином забезпечений», – наголосив очільник України.

Крім того, міністр Клименко доповів президентові щодо залучення ДСНС та інших складових системи МВС України до ліквідації наслідків російських ударів в інших регіонах.

«Окремо обговорили завдання підрозділів Національної гвардії України, Нацполу та Державної прикордонної служби у захисті нашої держави на фронті. Була доповідь і по організації охорони північних ділянок державного кордону України. Дякую!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще майже чотири десятки дістали поранення. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено. Після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.

З 19 червня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» частково відновив роботу для відвідувачів. Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки. Також відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.

Читайте також:

Теги: Києво-Печерська лавра Володимир Зеленський Київ Ігор Клименко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща підготувала 200 угод і контрактів між польськими та українськими компаніями
Туск визнав антиукраїнські настрої поляків і закликав не роздмухувати конфлікт
Вчора, 01:22
Зеленський: Є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій
«Війна повертається туди, звідки й прийшла». Зеленський підтвердив удари по об'єктах у РФ
14 червня, 11:14
Зеленський підписав указ про запровадження нової державної відзнаки – «Громада-рятівник»
Зеленський запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»
11 червня, 20:16
3 червня 2026 року українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
Зеленський назвав суму втрат РФ від роботи Сил безпілотних систем
10 червня, 20:29
За перші три дні боїв на Близькому Сході було витрачено близько 800 ракет PAC-3 – більше, ніж Україна використала майже за п'ять років війни
Велика Британія допоможе Україні створити альтернативу Patriot
10 червня, 02:25
Прем'єр Естонії розкрив деталі участі Зеленського у саміті
Зеленський прибув на саміт Нордично-Балтійської вісімки
9 червня, 11:28
Наслідки ворожого удару по Дніпру в ніч проти 2 червня
Зеленський після масованого російського удару по містах України звернувся до союзників
2 червня, 10:31
Після розмов із військовими Зеленський провів Ставку
Зеленський анонсував кроки для посилення бойових бригад
1 червня, 18:22
За цей тиждень росіяни випустили проти наших людей понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб
Зеленський підбив підсумки тижня та анонсував винищувачі Gripen від Швеції
31 травня, 10:53

Новини

На Лук’янівці комунальники оновлюють сквер імені Івана Котляревського
На Лук’янівці комунальники оновлюють сквер імені Івана Котляревського
Відбудова Лаври. Зеленський повідомив про перші кроки
Відбудова Лаври. Зеленський повідомив про перші кроки
«Хата Аладдіна». На Печерську продається елітна квартира, яка розсмішила мережу
«Хата Аладдіна». На Печерську продається елітна квартира, яка розсмішила мережу
Приходив у гості, коли не було дорослих: на Київщині затримано вчителя за розбещення школярки
Приходив у гості, коли не було дорослих: на Київщині затримано вчителя за розбещення школярки
У столичному парку затримано чоловіка, який погрожував битою перехожим
У столичному парку затримано чоловіка, який погрожував битою перехожим
Рух Північним мостом буде обмежено до 29 червня (схема)
Рух Північним мостом буде обмежено до 29 червня (схема)

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua