Зеленський анонсував переговори з Ердоганом

Сторони мають обговорити Чорноморський регіон та продовольчу безпеку

Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

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«Сьогодні ввечері планую провести переговори з президентом Туреччини Ердоганом. Чорноморський регіон, продовольча безпека, інші важливі теми», – повідомив Зеленський.

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Зазначимо, що переговори Зеленського з Ердоганом відбудуться після виходу Росії із «зернової угоди», в якій також брала участь і Анкара.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе кілька раундів переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним для відновлення «зернової угоди». Як зазначається, Анкара продовжує контакти з Москвою, зокрема на рівні міністерств закордонних справ. Ердоган підкреслив, що планує обговорити з Путіним «зернову угоду» як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини.

Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна виходить із «зернової угоди», яка дозволяє експортувати українське продовольство Чорним морем. Чиновник поскаржився, що вимоги РФ нібито не виконують.