Після доповіді Драпатого Зеленський анонсував посилення важливого напрямку

Президент також обговорив із головнокомандувачем удари по Росії, посилення ППО та кадрові питання у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Основну увагу під час розмови приділили обороні Костянтинівки, Слов’янська та ситуації на Донеччині загалом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Президент подякував підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми та протидіють спробам окупантів просочуватися через українські позиції. «Є розуміння, як посилити напрямок», – зазначив глава держави.

Окремою темою стали українські далекобійні удари по території Росії. Зеленський заявив про «хороші результати» щодо Ярославського нафтопереробного заводу та наголосив, що відповідні операції продовжуватимуться.

Драпатий також доповів президенту про роботу над посиленням захисту України від балістичних ракет та свою комунікацію з американською стороною. За словами Зеленського, Україна на всіх рівнях працює над отриманням нових пакетів із ракетами для систем протиповітряної оборони.

Партнери поінформовані про потреби української ППО. Президент наголосив, що посилення протиповітряного захисту впливає не лише на безпеку українських міст, а й на перспективи дипломатії.

«Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію», – заявив Зеленський.

Крім того, президент і головнокомандувач обговорили кадрові питання у Збройних силах, які, за словами Зеленського, потребують вирішення.

Нагадаємо, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань за антибалістичною програмою Freyja. Він зауважив, що розробити власну балістику та створити нову антибалістичну систему вдалося лише абсолютній меншості країн світу, однак Україна має таку спроможність.