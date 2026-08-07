Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після доповіді Драпатого Зеленський анонсував посилення важливого напрямку

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Після доповіді Драпатого Зеленський анонсував посилення важливого напрямку
Зеленський заслухав доповідь Драпатого
фото (ілюстративне): ОП

Президент також обговорив із головнокомандувачем удари по Росії, посилення ППО та кадрові питання у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Основну увагу під час розмови приділили обороні Костянтинівки, Слов’янська та ситуації на Донеччині загалом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Президент подякував підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми та протидіють спробам окупантів просочуватися через українські позиції. «Є розуміння, як посилити напрямок», – зазначив глава держави.

Окремою темою стали українські далекобійні удари по території Росії. Зеленський заявив про «хороші результати» щодо Ярославського нафтопереробного заводу та наголосив, що відповідні операції продовжуватимуться.

Драпатий також доповів президенту про роботу над посиленням захисту України від балістичних ракет та свою комунікацію з американською стороною. За словами Зеленського, Україна на всіх рівнях працює над отриманням нових пакетів із ракетами для систем протиповітряної оборони.

Партнери поінформовані про потреби української ППО. Президент наголосив, що посилення протиповітряного захисту впливає не лише на безпеку українських міст, а й на перспективи дипломатії.

«Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію», – заявив Зеленський.

Крім того, президент і головнокомандувач обговорили кадрові питання у Збройних силах, які, за словами Зеленського, потребують вирішення.

Нагадаємо, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань за антибалістичною програмою Freyja. Він зауважив, що розробити власну балістику та створити нову антибалістичну систему вдалося лише абсолютній меншості країн світу, однак Україна має таку спроможність. 

Читайте також:

Теги: системи ППО Україна Слов’янськ Михайло Драпатий Донеччина ЗСУ Володимир Зеленський Костянтинівка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи є в України справжні союзники поза НАТО?
Чи справді світ потребує воєнного союзу з Україною?
4 серпня, 18:08
На полях саміту НАТО президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф підписали Drone Deal
Нідерланди стали восьмою країною-учасницею Drone Deal
7 липня, 19:42
Зеленський відзначив колишню прем'єрку Свириденко та віцепрем'єра Шмигаля
Свириденко та Шмигаль отримали почесні ордени до Дня української державності
15 липня, 10:54
Зеленський після нічної атаки закликав партнерів прискорити передачу ППО
Зеленський після нічної атаки закликав партнерів прискорити передачу ППО
16 липня, 10:33
Петер Мадяр публічно наголошував, що одночасне відкриття всіх кластерів дало б хибний сигнал країнам Західних Балкан
Угорщина відкрила кластер ЄС для Молдови, заблокувавши – для України
18 липня, 06:35
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:00
Перші військові отримають переведення через Армія+
Перші спрощені переведення розпочалися в ЗСУ: хто і як може оформити
6 серпня, 18:12
Усі програми співбесід, вимоги до творчих конкурсів і чіткі критерії оцінювання підготовленості вступників уже оприлюднені на офіційних вебсайтах відповідних навчальних закладів
Вступ до коледжів-2026: оголошено графік співбесід та творчих конкурсів
21 липня, 13:50
Енді Бернем та Володимир Зеленський провели зустріч
Британія передала Україні ліцензію на виробництво РЕБ Stone Cloak
27 липня, 21:01

Події в Україні

Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua