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Сирський прокоментував свою відставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сирський прокоментував свою відставку
Сирський наголосив, що служитиме Україні до перемоги
фото: Офіс президента

Олександр Сирський: Моя робота – війна

Олександр Сирський заявив, що сьогодні залишає пост головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Для кожного офіцера це найбільша відповідальність – очолити військо під час великої війни. Я бачив цю війну з її першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі», – йдеться у повідомленні.

Генерал наголосив, що у лютому-березні 2022 році йому випала честь командувати обороною Києва. Тієї ж весни було знято загрозу повної облоги Харкова. «Потім був наступ на Харківщині, коли за лічені тижні ми звільнили Балаклію, Ізюм і Куп’янськ. Згодом на Донеччині ми знищили найбоєздатнішу частину російської армії – ПВК «Вагнер», – зазначив він.

Сирський заявив, що, очоливши армію в лютому 2024 року під час оборони Авдіївки, ухвалив рішення про організований вихід військ із міста, оскільки пріоритетом для нього було збереження життя військових.

«А далі був рік, який змінив хід цієї війни. Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині. Упередили його наступ на Сумщині. І провели Курську операцію – вперше в цій війні перенесли бойові дії на територію противника. Хочу, щоб це було зафіксовано чітко: нашою метою ніколи не була окупація чужої землі. Нашою метою було зірвати підготовлений ворогом наступ на Суми і Харків, відтягнути його найбоєздатніші війська і поповнити обмінний фонд, щоб повернути наших людей з полону. Усе це було виконано», – підкреслив ексголовнокомандувач.

Сирський зауважив, що за час його керівництва в Україні створили окремий рід військ – Сили безпілотних систем, розбудували систему, а також сформували нову ешелоновану систему ППО з окремим командуванням безпілотних систем і підрозділами дронів-перехоплювачів.

«Ми закрили Чорноморський порт в Новоросійську, системно знищуємо тіньовий флот ворога. Ми перевели армію на корпусну структуру, привели в штаби бойових офіцерів і зробили правилом: шлях до керівних посад лежить через фронт. Звільняючи українські території, ми провели успішну Добропільську операцію та наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Продовжуємо стримувати наступ противника на головних напрямках та проводити наступальні операції на окремих ділянках фронту», – додав військовий.

Олександр Сирський сказав, що не може розкрити подробиці частини операцій, проведених за час його командування, однак наголосив, що противник їх запам'ятав. «Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу – з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є», – зазначив він.

«Дякую кожному солдату, сержанту і офіцеру, з якими я пройшов ці роки. Вклоняюся родинам наших полеглих. Я казав це раніше і повторю сьогодні: моя робота – війна. Посади змінюються, а цей принцип – ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги. Тривалий час нам намагалися нав’язати, що українці не здатні воювати. Ми довели, що це не так. Україну захищає героїчний народ. Наша країна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу так само завзято, як це робить українське військо», – підсумував генерал.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

Як повідомлялося, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі, до одного з найавторитетніших генералів армії, який востаннє публічно конфліктував із Олександром Сирським і відкрито підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

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Теги: ЗСУ Олександр Сирський

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