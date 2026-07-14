Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські військові пройшли маршем на параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові пройшли маршем на параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (відео)
Українські військові пройшли парадом у Парижі у День взяття Бастилії
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Разом із президентом Франції Емманюелем Макроном на урочистостях був присутній президент України Володимир Зеленський

Українські військові взяли участь в урочистостях з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі, пише «Главком».

Святковий військовий парад відбувся за участю президента Франції Емманюеля Макрона та майже 30 глав держав і урядів. Серед запрошених гостей, був і президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською.

Українські військовослужбовці пройшли маршем Єлисейськими полями разом із представниками країн «Коаліції охочих», які підтримують Україну. Наземну частину параду відкрили близько 500 військових держав-учасниць коаліції.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Крім того, у повітряній частині параду взяли участь українські пілоти, які пройшли підготовку у Франції. Вони виконали політ на винищувачах Mirage 2000 у складі спільних екіпажів із французькими військовими.

Напередодні Макрон заявив, що для нього є «великою честю» вітати на параді партнерів із «Коаліції охочих» та українських військових, назвавши їхню участь символом єдності Європи та підтримки України.

14 липня Франція відзначає своє головне національне свято – День взяття Бастилії, яке є символом боротьби за свободу, громадянські права та демократію. Саме цього дня 1789 року жителі Парижа штурмом захопили фортецю-в'язницю Бастилію, яка уособлювала необмежену владу французької монархії та королівський абсолютизм.

Нагадаємо, у Парижі 14 липня відбудеться зустріч лідерів «Коаліції охочих», під час якої союзники України обговорять подальшу військову підтримку Києва, зокрема зміцнення системи протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних проєктів. Захід пройде напередодні святкування Дня взяття Бастилії та збере щонайменше 25 глав держав і урядів.

Головною метою зустрічі має стати демонстрація єдності партнерів у підтримці України та підтвердження того, що західні держави не мають наміру скорочувати допомогу Києву попри тривалу російсько-українську війну. Як заявив радник президента Франції Емманюеля Макрона, союзники прагнуть показати, що Росія не може розраховувати на «втому» Заходу.

Читайте також:

Теги: військові парад Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напередодні пройшов дощ, однак куртка залишалася сухою, тож стало зрозуміло: це не випадково залишена річ
Під Костянтинівкою росіяни залишили на дорозі міну, загорнуту у дитячу куртку
12 липня, 21:49
Унаслідок удару рух на ділянці залізниці було заблоковано
«Азов» знищив секретну базу російської армії на Донеччині
12 липня, 16:23
Оборонний бюджет України цього року перевищив $44 млрд
США стали лідером за військовими витратами: яке місце посіла Україна
12 липня, 01:19
70% фінансування військово-промислового комплексу Росії забезпечують доходи від продажу нафти й газу
Звідки у Путіна гроші на війну? Російський економіст назвав головне джерело
4 липня, 21:15
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної автотрощі
Глава МВС доповів Зеленському про автотрощу на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей
4 липня, 12:11
У російській Уфі уражено НПЗ
Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 км від України
25 червня, 12:27
Учасники саміту G7 влаштували спільну фотосесію, однак дещо пішло не за планом
Трамп врятував Бріжит Макрон, яка ледь не впала на спільній фотосесії з лідерами G7 (відео)
17 червня, 17:45
Пріоритетом президент назвав тіньовий флот: довгострокові санкції вже спрацьовують
Зеленський заявив про плани подвоїти виробництво безпілотників в Україні
17 червня, 05:30
Зеленський констатував, що на усі публічні та непублічні пропозиції миру, Путін відповів лише словами про продовження війни
Зеленський припустив, що мирну угоду доведеться укладати не з Путіним
14 червня, 15:59

Соціум

Українські військові пройшли маршем на параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (відео)
Українські військові пройшли маршем на параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (відео)
Німеччина змінює правила надання соціальної допомоги: як це вплине на біженців з України
Німеччина змінює правила надання соціальної допомоги: як це вплине на біженців з України
Повторив приклад Депардьє: дизайнер легендарних BMW отримав паспорт РФ
Повторив приклад Депардьє: дизайнер легендарних BMW отримав паспорт РФ
ЄС викрив російську мережу кібершпигунства
ЄС викрив російську мережу кібершпигунства
Транзит нафти врятовано? Емірати знайшли альтернативу Ормузькій протоці
Транзит нафти врятовано? Емірати знайшли альтернативу Ормузькій протоці
«Мадяр» пояснив, чому ЗСУ не б'ють по Кримському мосту
«Мадяр» пояснив, чому ЗСУ не б'ють по Кримському мосту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
145K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
49K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua