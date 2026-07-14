Українські військові пройшли маршем на параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (відео)

Українські військові пройшли парадом у Парижі у День взяття Бастилії

Разом із президентом Франції Емманюелем Макроном на урочистостях був присутній президент України Володимир Зеленський

Українські військові взяли участь в урочистостях з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі, пише «Главком».

Святковий військовий парад відбувся за участю президента Франції Емманюеля Макрона та майже 30 глав держав і урядів. Серед запрошених гостей, був і президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською.

Українські військовослужбовці пройшли маршем Єлисейськими полями разом із представниками країн «Коаліції охочих», які підтримують Україну. Наземну частину параду відкрили близько 500 військових держав-учасниць коаліції.

🇺🇦🇫🇷Українські військові пройшли парадом у Парижі у День взяття Бастилії



Це досвідчені бойові офіцери та солдати, які брали безпосередню участь у бойових діях на передовій.



У небі над Парижем також пролетіли двоє українських пілотів на французьких винищувачах Mirage. pic.twitter.com/ra3V44pfLI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Крім того, у повітряній частині параду взяли участь українські пілоти, які пройшли підготовку у Франції. Вони виконали політ на винищувачах Mirage 2000 у складі спільних екіпажів із французькими військовими.

Напередодні Макрон заявив, що для нього є «великою честю» вітати на параді партнерів із «Коаліції охочих» та українських військових, назвавши їхню участь символом єдності Європи та підтримки України.

14 липня Франція відзначає своє головне національне свято – День взяття Бастилії, яке є символом боротьби за свободу, громадянські права та демократію. Саме цього дня 1789 року жителі Парижа штурмом захопили фортецю-в'язницю Бастилію, яка уособлювала необмежену владу французької монархії та королівський абсолютизм.

Нагадаємо, у Парижі 14 липня відбудеться зустріч лідерів «Коаліції охочих», під час якої союзники України обговорять подальшу військову підтримку Києва, зокрема зміцнення системи протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних проєктів. Захід пройде напередодні святкування Дня взяття Бастилії та збере щонайменше 25 глав держав і урядів.

Головною метою зустрічі має стати демонстрація єдності партнерів у підтримці України та підтвердження того, що західні держави не мають наміру скорочувати допомогу Києву попри тривалу російсько-українську війну. Як заявив радник президента Франції Емманюеля Макрона, союзники прагнуть показати, що Росія не може розраховувати на «втому» Заходу.