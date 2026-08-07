Зеленський назвав головну умову для закінчення війни після рішення Сенату США

Президент України відреагував на новий санкційний законопроєкт і пояснив, який тиск на РФ допоможе найбільше

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення в Сенаті США законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, спрямованого на посилення санкційного тиску проти Російської Федерації. За словами глави держави, посилення санкційного тиску є одним із найефективніших інструментів для припинення російської агресії та наближення справедливого миру. Як пише «Главком» , відповідну заяву президент оприлюднив у своєму Telegram-каналі після голосування у верхній палаті Конгресу США.

Очільник держави подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та наголосив, що вона залишається двопартійною.

«Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, – від обох партій і всього Американського народу», – зазначив Володимир Зеленський.

Також він звернув увагу, що Росія продовжує робити ставку на затягування війни та посилення ракетного терору.

«Зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "Петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни», – наголосив президент України.

А ще Володимир Зеленський наголосив, що лише рішучі дії партнерів допоможуть наблизити справедливий мир в Україні. За його словами, лише економічний і політичний тиск на Кремль здатен змусити Росію змінити свою поведінку.

«Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора», – заявив глава української держави.

Зеленський назвав найефективніший спосіб припинити війну в Україні фото: скрин

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США більшістю голосів (86 "за" та 11 "проти") схвалив законопроєкт Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів документа. Законопроєкт передбачає розширення санкцій проти Росії, її політичного та військового керівництва, фінансового сектору, а також механізми економічного тиску на країни, які продовжують закуповувати російські нафту й газ. За словами Володимира Зеленського, цей законодавчий документ стане важливим інструментом для припинення російської війни проти незалежності України.

Після схвалення Сенатом документ має розглянути Палата представників США.

Зазначимо, що ідею посилення санкційного тиску Ліндсі Грем просував упродовж тривалого часу. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві в липні 2026 року сторони також обговорювали необхідність розширення санкцій проти Росії та її партнерів, які допомагають фінансувати війну.