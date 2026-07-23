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Зеленський і Павлюк обговорили, як утримати перевагу над ворогом

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський і Павлюк обговорили, як утримати перевагу над ворогом
Зеленський розповів подробиці про зустріч з Павлюком
фото: ОП

Ілларіон Павлюк доповів про застосування безпілотних технологій тактичного рівня

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із військовослужбовцем і письменником Ілларіоном Павлюком 23 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

Павлюк він представив своє бачення кроків, необхідних для збереження технологічної переваги над ворогом, та можливих викликів на цьому шляху. «Зустрівся з Ілларіоном Павлюком – військовослужбовцем і відомим українським письменником. Подякував за захист України й українського – в усіх сенсах», – зазначив Зеленський. Президент також подякував Павлюку за пропозиції.

Ілларіон Павлюк – український письменник, журналіст, продюсер і військовослужбовець. Раніше він очолював Управління преси та інформації Міністерства оборони України. Є автором романів «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл» і «Танець недоумка».

Нещодавно Ілларіон Павлюк повідомив, що завершив роботу над своєю п’ятою книжкою. Назву твору письменник поки не розкриває, однак зазначив, що це буде наукова фантастика. Вихід книжки запланований на осінь 2026 року.

Напередодні Зеленський зустрівся з Героєм України та ветераном морської піхоти Сергієм Волинським. Під час розмови вони обговорили зміни, необхідні для формування дієвої ветеранської політики, а також ситуацію в Силах оборони України. Президент подякував Волинському за поради та готовність і надалі працювати в команді держави.

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Теги: Володимир Зеленський технології ЗСУ

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