Зеленський офіційно змінив вище військове керівництво

Документи з'явилися на сайті президента 22 липня

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє «Главком».

Олександра Сирського офіційно звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України, а Андрія Гнатова – з посади начальника Генерального штабу ЗСУ. Новим головнокомандувачем ЗСУ призначено Михайла Драпатого. Генеральний штаб очолив генерал-майор Ігор Скибюк, який раніше командував Десантно-штурмовими військами і до сьогодні обіймав посаду заступника начальника Генштабу.

Усі кадрові рішення датовані 22 липня 2026 року.

Указ про звільнення Сирського скриншот з сайту ОП

Указ про призначення Драпатого Скриншот з сайту ОП

Ще 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що Драпатий стане новим головнокомандувачем ЗСУ. Тоді президент також заявив про підготовку оновленої конфігурації Генерального штабу та пообіцяв найближчими днями формалізувати всі кадрові рішення. Президент зазначав, що разом із Драпатим, Євгеном Хмарою та Павлом Палісою визначив майбутню структуру Генштабу. Також він повідомив про розмови із Сирським і Гнатовим щодо подальших форматів їхньої служби та передачі справ.

Крім цього, президент озвучив головні завдання для нового головнокомандувача ЗСУ: продовжити та посилити наступальні дії на всіх напрямках, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо й військові технології, а також нарощувати спроможності ЗСУ.

Коментуючи своє призначення, Драпатий підкреслив, що попереду – складна робота. Він зазначив, що військове керівництво працюватиме без гучних обіцянок, але відповідально ставитиметься до своїх рішень.

Ігоря Скибюка, який очолив Генштаб, новий головнокомандувач знає з 2022 року. Вони познайомилися на півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. «Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи», – наголосив Драпатий.