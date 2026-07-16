Генсек НАТО оцінив заміну міністра оборони України

Марк Рютте заявив, що очікує збереження курсу української оборонної політики та продовження ефективного опору російській агресії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не очікує суттєвих змін у стратегії України після кадрових змін у Міністерстві оборони. За його словами, нове керівництво продовжить нинішній курс у боротьбі з російською агресією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство DPA.

Коментуючи зміну очільника українського оборонного відомства, Рютте заявив, що розраховує на наступність у політиці Міністерства оборони. «У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим», – сказав генеральний секретар НАТО.

Водночас він висловив упевненість, що наступник Федорова продовжить реалізацію чинної стратегії України у війні проти Росії.

За словами Рютте, українські Сили оборони зараз діють ефективніше, ніж на початку року. Він зазначив, що російська армія просувається дуже повільно, а українські військові змогли перейти до контратак на окремих ділянках фронту.

Окремо генеральний секретар НАТО звернув увагу на значні втрати російської армії. «Якщо ви молодий росіянин, який розглядає можливість приєднатися до військових дій, ви можете бути одним із цих приблизно 30 000 цього чи наступного місяця», – сказав він.

За оцінкою Рютте, Росія щомісяця втрачає від 25 тис. до 35 тис. військовослужбовців. Він назвав такі втрати трагічними насамперед для сімей загиблих і поранених. «Жахлива новина для постраждалих сімей, для людей, які постраждали», – зазначив генсек НАТО.

Також Рютте звернув увагу на українські далекобійні удари по території Росії. За його словами, Україна успішно атакує об'єкти енергетичної інфраструктури та промислову базу країни-агресора, що впливає на її військовий потенціал.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський уперше публічно підтвердив конфлікт між колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.