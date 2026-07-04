Уряд визначив місце для Українського національного пантеону

Мінкультури проведе архітектурний конкурс на найкращий проєкт меморіалу

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення Українського національного пантеону як меморіального комплексу загальнонаціонального значення у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду.

Що передбачає постанова

Документ визначає, що Пантеон утворюють у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», який належить до сфери управління Міністерства культури.

Український інститут національної пам'яті має розробити концепцію функціонування та структури Пантеону, забезпечити науково-методичний супровід процесу його утворення та визначення форм меморіалізації, а також організувати проведення експертних і публічних обговорень із цих питань.

Міністерству культури доручено опрацювати питання розташування Пантеону на території Лаври з урахуванням обмежень у використанні земельних ділянок, вимог з охорони культурної спадщини та міжнародних зобов'язань України, а також організувати архітектурний конкурс на найкращий проєкт меморіалу – за участю державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об'єднань, архітекторів, істориків і мистецтвознавців.

Перепоховання борців за незалежність

Окремим пунктом постанови МЗС разом з Українським інститутом національної пам'яті мають забезпечити верифікацію борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості й ідентичності українців, похованих за межами країни, – щодо доцільності їхнього перепоховання на території Пантеону. За результатами верифікації відомства повинні узгодити з компетентними органами іноземних держав питання ексгумації та перепоховання останків.

Утворення, облаштування та утримання Пантеону фінансуватимуть за рахунок державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон» – документ визначає перелік із шести категорій осіб, які можуть бути вшановані у меморіалі, порядок перепоховання та створення Книги пам'яті. Уже 1 липня Верховна Рада ухвалила закон майже конституційною більшістю та направила його президенту на підпис.

Ініціатива викликала гостру реакцію Польщі: у Варшаві заявили, що ідея створення Пантеону загострює конфлікт із Києвом, а рішення президента Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла лише посилило напруження між країнами.