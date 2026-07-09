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Європарламент у резолюції щодо України розкритикував рішення Зеленського про УПА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Європарламент у резолюції щодо України розкритикував рішення Зеленського про УПА
фото: Shutterstock

Європарламент ухвалив резолюцію з пунктом про «добросусідські відносини» 

Європарламент підтримав резолюцію щодо України, у якій міститься критика рішення Володимира Зеленського про присвоєння одній із військових частин імені героїв УПА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Під час голосування за резолюцію щодо України депутати Європарламенту назвали дії «нещодавньою непотрібною та невиправданою ескалацією», а також заявили про «нехтування чутливістю та горем поляків».

Поправку підготувала Європейська народна партія – правоцентристська фракція Європейського парламенту, очолювана прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Поправку внесли польський депутат Європарламенту Анджей Галицький разом зі своїм німецьким колегою Міхаелем Галером. Ця поправка була включена до звіту, що оцінює шлях України до членства в ЄС.

«Щодо перейменування елітного військового підрозділу Збройних сил України на честь героїв Української повстанської армії (УПА), то депутати Європарламенту висловлюють жаль з приводу ігнорування польських чутливих питань та горя і вважають, що це рішення підриває сусідські відносини», – йдеться на сайті Європарламенту із закликом «до деескалації та відновлення зусиль у добрій волі для примирення».

Звіт, ухвалений 460 голосами «за», 136 «проти» та 59 утрималися, не є обов’язковим для парламенту, але є рідкісним випадком публічного засудження лідера України. Тобто ухвалена резолюція загалом підтверджує незмінну підтримку України.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО сторонам не вдалося розв'язати історичні питання. Водночас він позитивно оцінив перебіг переговорів та наголосив на необхідності подальшого діалогу між Варшавою і Києвом.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким. За словами Зеленського, переговори тривали понад годину.

Напередодні президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава і Київ повинні підтримувати діалог та співпрацю, незважаючи на наявні двосторонні суперечки. За його словами, обидві країни мають спільного ворога – Російську Федерацію. 

Як повідомлялося, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

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Теги: Європарламент ОУН-УПА скандал Володимир Зеленський

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