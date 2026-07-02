Зеленський оглянув місце удару в одному з районів столиці (відео)

Зеленський і Клименко на місці ворожого удару в Дарницькому районі Києва

За попередніми оцінками, на Дарниці під завалами ще може перебувати близько дев’яти осіб

Президент Володимир Зеленський прибув на місце ворожого удару в Дарницькому районі Києва, де внаслідок ворожого удару в ніч на 2 липня загинули три людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Новини. Live».

На місці обстрілу в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція.

Зеленський і Клименко на місці ворожого удару в Дарницькому районі Києва скриншот відео «Новини. Live»

Сьогоднішня атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни, зазначив Зеленський. За його словами, у Києві повністю або частково зруйновано 131 об'єкт. По допомогу звернулися понад 100 людей, ще 17 вдалося врятувати.

Аварійно-рятувальні роботи триватимуть щонайменше до завтра.

«Україні треба відповідний пакет захисту, нам треба ці ракети, ми тиснемо, домовляємось», – запевнив Зеленський у коментарі журналістці.

⚡️🇺🇦 Президент Зеленський прибув на місце ворожого удару в Дарницькому районіКиєва , де загинули 3 осіб: там триває пошуково-рятувальна операція



📹 Новини. Live pic.twitter.com/qkems2ahrd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 2, 2026

За словами глави держави, Норвегія була готова проплатити 200 ракет для систем ППО для України, однак жодна з них досі не доставлена.

Глава держави наголосив, що Україні потрібно щонайменше 140 ракет Patriot для перехоплення близько 70 балістичних ворожих ракет.

Голова ДСНС Андрій Даник повідомив, що під час ліквідації наслідків російської атаки в Дарницькому районі надзвичайники врятували 17 людей, сімох з них деблокували з-під завалів. За даними Даника, це найбільша кількість врятованих з-під завалів на одній локації за весь час повномасштабної війни.

За попередніми оцінками, під завалами ще можуть перебувати люди, ймовірно, близько дев’яти осіб.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

Унаслідок масованого ракетно-дронового удару по столиці в ніч на 2 липня руйнувань зазнала енергетична інфраструктура міста. Через пошкодження об'єктів компанії ДТЕК частина мешканців Києва наразі знеструмлена.