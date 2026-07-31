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Скільки військових втратила Росія? Зеленський озвучив кількість

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Скільки військових втратила Росія? Зеленський озвучив кількість
Стало відомо, скільки військових Росія втратила у війні
фото (ілюстративне): AP

Росія втратила близько 1,6 млн військових від початку повномасштабної війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що приблизно 700 тисяч окупантів – загинули. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави Fox News.

Під час розмови журналіст запитав Зеленського, чи має він оцінки втрат російської армії. У відповідь президент заявив, що він справді володіє такою інформацією.  «Вони втратили 1,6 мільйона солдатів. Із них близько 700 тисяч убитими», – сказав Зеленський.

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що російська армія щотижня втрачає у війні проти України від п’яти до шести тисяч військових убитими та пораненими. Посадовець наголосив, що війна в Україні є єдиним відомим військовим конфліктом, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених. 

За словами Володимира Зеленського, російські військові  щодня відправляють на забій сотні солдатів. Він навів приклад, що лише один 17-й корпус Збройних сил України щомісяця забезпечує близько 7 тисяч втрат армії РФ убитими та пораненими.

На початку липня у The New York Times писали, що попри здатність російських військ здійснювати масштабні повітряні обстріли та завдавати значних руйнувань українській інфраструктурі, ширша наступальна кампанія Москви в останні місяці фактично зайшла у глухий кут. Росія все ще може завдати серйозної шкоди, але її війська зазнають більших втрат, ніж українські.

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Теги: втрати росіяни Володимир Зеленський

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