У Трампа неочікувано заперечили про плани зустрічі із Зеленським

Президент України планував зустрітись із Дональдом Трампом під час візиту до США

У команді кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що цього тижня політик не зустрінеться із українським президентом Володимиром Зеленським та повідомили, що така зустріч взагалі не планувалась. Таку інформацію повідомив представник передвиборчої кампанії Трампа агентству AP.

Останніми днями Трамп почав активно говорити про президента Зеленського та висміювати часті рефрени президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть українські збройні сили, доки Київ не виграє війну. Про це Трамп заявив виступаючи в Савані, штат Джорджія.

Він згадав два історичні конфлікти, щоб натякнути, що Москва не програє — роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами у Другій світовій війні в 1940-х роках і невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта в Росію понад століття тому.

Нагадаємо, що раніше сам колишній президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту глави Української держави до Сполучених Штатів, де він виступить на засіданні Ради безпеки ООН.

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще до нового року. Однак, пізніше він заявив, що в разі перемоги на виборах він «витягне» США із війни.