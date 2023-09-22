Дуда заявив про готовність зустрітися із Зеленським

Анджей Дуда не зустрічався з Володимиром Зеленським насамперед через обумовлений час зустрічі

Дуда зазначив, що останніми днями сталося багато «надмірних тлумачень, фальсифікацій та маніпуляцій різного роду заявами, включно з простою неправдою»

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським «щойно буде можливість». Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TVN24.

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Він підкреслив, що наразі він не зустрічався з Володимиром Зеленським насамперед через обумовлений час зустрічі. Польський лідер зазначив, що на той момент він стояв на трибуні і виголошував промову.

«Щойно буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але ми точно не будемо розмовляти при світлі камер. Тільки, як ми вже багато разів говорили, ми будемо розмовляти віч-на-віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації», – сказав президент Польщі.

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На запитання про те, чи вважає Анджей Дуда своїм другом Володимира Зеленського, польський лідер відповів ствердно.

Він відзначив, що останніми днями сталося багато «надмірних тлумачень, фальсифікацій та маніпуляцій різного роду заявами, включно з простою неправдою».

Також польський лідер зазначив, що його засмутили слова Зеленського про те, що деякі країни ЄС тільки удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію.

«Я вважаю несправедливим те, що говорив президент України, хоча він і не згадував про Польщу – був лише натяк. Але час іде і емоції згасають. А вони є у мене, як і у кожної іншої людини», – сказав Дуда.

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Президент наголосив, що розбіжності між Варшавою та Києвом обмежуються дуже невеликим відрізком у відносинах між Україною та Польщею, тому «не варто піднімати емоційний тон».

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького «витлумачили якнайгірше».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

Раніше президент Польщі, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.