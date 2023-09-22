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Зеленський розповів, як Україна змусила Путіна принижуватися

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський розповів, як Україна змусила Путіна принижуватися
Володимир Зеленський подякував США за підтримку та врятовані життя
фото з відкритих джерел

Президент Зеленський наголосив, що США та світ підтримують Україну

Російський диктатор Володимир Путін мав довгий список країн Європи, які планував знищити, але, зустрівши потужний опір України, наразі змушений принижуватися і шукати підтримки у Північної Кореї та Ірану. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Путінський список країн на знищення був довгим. Ще зовсім недавно. Якби Україна впала, половина Європи була би під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви. Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють. На сто відсотків. До останнього цента.

Нині Путін має інший список цілей. Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, Путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана. Це демонструє його очевидну слабкість», – наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що українські воїни б’ються так само, як колись закликав президент США Авраам Лінкольн генерала Гранта.

«Слова президента Лінкольна  («Тримайся бульдожою хваткою, гризи й души, скільки можеш» – слова з телеграми Лінкольна до Гранта під час громадської війни – «Главком») відображають саме те, як воюють українці. Кожного дня цієї війни українські солдати тримаються бульдожою хваткою. Вони гризуть і душать російських окупантів, наскільки це можливо. Ніколи раніше російська диктатура не зустрічала такого сильного опору. І ніколи більше Росії не вдасться знищити жодну іншу націю», – зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україна платить найвищу ціну за захист свободи й глобальної безпеки, у той час як Росія щодня й щоночі продовжує свій терор ракетами та іранськими безпілотниками.

Але оскільки єдність світу «залишається сильною», то Україна знає, що «ми не впадемо».

«Ми впевнені, що іншим народам не доведеться відправляти свої армії на цю битву. Україна здатна завершити цю війну перемогою, яка стане нашою спільною перемогою. Сьогодні не імперія зла, а лише відсутність єдності здатна поставити свободу на коліна», − заявив Зеленський, додавши, що всі українці вдячні американському народу.

«Коли я говорив із президентом Байденом рано-вранці 24 лютого 2022 року, світ не вірив в Україну. Але я запевнив його, що ми не здамося. І він підтвердив, що Америка буде з нами стільки, скільки потрібно. Конгрес США це підтвердив. Україна завжди буде вдячна за це», − підсумував Зеленський.

Теги: Володимир Зеленський війна США

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