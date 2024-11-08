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Україна повернула тіла полеглих оборонців, уряд запровадив виплати для вчителів. Головне за 8 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна повернула тіла полеглих оборонців, уряд запровадив виплати для вчителів. Головне за 8 листопада
фото з відкритих джерел

В Україну вдалося повернути тіла 563 полеглих захисників

Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців, уряд запровадив додаткові виплати для вчителів, на Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі. «Главком» склав добірку новин 8 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Уряд схвалив до другого читання проєкт держбюджету

Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Проєкт передбачає виділення 2 трлн 225 млрд грн на оборону та безпеку.

До другого читання збільшено видатки бюджету на 50 млрд грн:

  • додаткові 24 млрд грн пропонуємо виділити на освіту. З них – 12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері;
  • додаткові 6,3 млрд грн пропонуємо направити на медицину;
  • додаткові 5 млрд грн пропонуємо виділити на підтримку ветеранів.

Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, буде виділено 12,6 млрд грн.

Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців

В Україну вдалося повернути тіла 563 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів із Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі

Правоохоронці викрили на хабарі керівницю однієї з районних медико-соціальних експертних комісій Кіровоградщини. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури викрито на одержанні неправомірної вигоди та повідомлено про підозру керівниці однієї з районних МСЕК комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро медико-соціальної експертизи», яка також є депутаткою міськради.

За даними слідства, підозрювана за $2 тис. обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, який був визнаний непридатним до військової служби через поранення, сприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково.

Додаткові виплати для вчителів

З наступного року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Натомість у вересні 2025 року сума доплати зросте вдвічі. Йдеться про фіксовану доплату для всіх педагогічних працівників шкіл: від січня 1 тис. грн кожному, від вересня буде збільшення – сума виплат зросте до 2 тис.

За словами президента Зеленського, ресурси держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям.

Зеленський призначив очільників Закарпатської та Волинської ОВА

Кабінет міністрів погодив призначення кандидатів на пост голів Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій. Згодом президент України Володимир призначив нових очільників Закарпаття та Волині.

Так, Зеленський призначив на посаду голови Волинської ОВА Івана Рудницького. Головою Закарпатської ОВА було призначено Мирослава Білецького, який на цей час тимчасово виконує обов'язки голови Закарпатської ОВА.

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Теги: президент Володимир Зеленський вчитель Кіровоградщина уряд бюджет

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Україна повернула тіла полеглих оборонців, уряд запровадив виплати для вчителів. Головне за 8 листопада
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