Зеленський прибув до Латвії

Президент України перебуває в Латвії з офіційним візитом

Український президент Володимир Зеленський сьогодні прибув з офіційним візитом до столиці Латвії. Про це повідомляє Delfi.

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Серед планів Зеленського – обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.

Офіційна церемонія зустрічі проходить в Ризькому замку. Після чого відбудеться зустріч делегацій Зеленського та президента Латвії Едгарса Рінкевичса. Після зустрічі відбудеться спільна прес-конференція.

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Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Естонії Таллінна. В Естонії глава України зустрівся з президентом Аларом Карісом, спікером парламенту Лаурі Хуссаром і прем'єр-міністром Каєю Каллас. Зеленський також виступить з промовою в парламенті.

До слова, переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудуться після зустрічі міністрів закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.