Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю

Тегеран звинуватив Київ у порушенні «міжнародних юридичних зобов'язань»

Міністерство закордонних справ Ірану вручило ноту протесту голові української дипломатичної місії в Тегерані Кирилу Позднякову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Isna.

Зазначається, що МЗС Ірану викликало українського дипломата викликали через начебто необґрунтовані заяви деяких українських чиновників про війну на Близькому Сході, однак не уточнило про кого саме мова. Іран заявив, що українська влада «ігнорує міжнародні юридичні зобов'язання України щодо дотримання принципів і цілей Статуту ООН, а також чотирьох Женевських конвенцій». Тегеран звинуватив Київ у підтримці «військової агресії Ізраїлю».

Так, Міністерство закордонних справ Ірану висловило «рішучий протест» тимчасовому повіреному у справах України. Тим часом Поздняков пообіцяв найближчим часом передати ноту протесту українському уряду.

Варто зазначити, що Іран з початку повномасштабної війни активного допомагає Росії продовжувати агресію проти України, передаючи окупантам зброю, зокрема «Шахеди» та ракети.

Нагадаємо, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що Іран більше не є державою, що становить ядерну загрозу, після серії ударів Ізраїлю та США по його ядерній програмі.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки. Згодом Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, Іран офіційно звернувся до ООН із вимогою визнати Ізраїль та США ініціаторами «акту агресії», коли ситуація між Тегераном та Єрусалимом загострилась 13 червня. Він просить Раду безпеки не лише визнати провідні країни винними, а й зобов’язати їх виплатити компенсації та репарації за завдані збитки. У листі також йдеться, що такі дії мають продемонструвати принципи неприпустимості агресії та зберегти довіру до міжнародного права.