Атака дронів на Польщу 10 вересня. ЗМІ повідомили, що насправді пошкодило житловий будинок

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Атака дронів на Польщу 10 вересня. ЗМІ повідомили, що насправді пошкодило житловий будинок
За даними ЗМІ, на будинок упала ракета вагою понад 150 кг
фото: Nowy Tydzień

Ракета з польського F-16, який використовувався для збиття безпілотника, впала на будинок

У будинок у Вириках Люблінського воєводства, який постраждав під час атаки російських безпілотників, влучила польська ракета. Вона була випущена з винищувача F-16, який намагався збити дрон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

За даними ключових державних служб безпеки, ракета з польського F-16, який використовувався для збиття безпілотника, впала на будинок. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик минулого тижня визнав, що підтверджено збиття трьох безпілотників. Але він не вказав місцеперебування.

«Це була ракета класу «повітря-повітря» Aim-120 Amraam з нашого F-16, у якої під час польоту виник збій системи наведення, і вона не здійснила стрілянину. На щастя, ракета не вибухнула, бо спрацювали запобіжники детонатора. Був російський авіаудар, і польська сторона захищалася», – додав він.

На будинок упала ракета завдовжки близько трьох метрів. Вона важила понад 150 кг.

Підполковник Мацей Коровай, колишній офіцер Служби військової розвідки та аналітик, який спеціалізується на безпеці та військовій стратегії в Білорусі, Росії та Україні, наголошує, що це був кінетичний удар. «Не було ні вибуху, ні детонації, як видно на фотографіях зруйнованого будинку», – зазначає він.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше повідомлялося, що уламки російського «шахеда» впали на житловий будинок. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До слова, дрон, який був помічений у понеділок, 15 вересня, над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом у Варшаві запустили 21-річний українець і 17-річна громадянка Білорусі.

