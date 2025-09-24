Головна Світ Політика
Зеленський і Бербок обговорили ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

Зеленський і Бербок обговорили ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей
Зеленський зустрівся з очільницею 80-ї сесії Генасамблеї ООН Анналеною Бербок
Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільницею 80-ї сесії Генасамблеї ООН Анналеною Бербок ключові пріоритети України на поточній сесії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільницею 80-ї сесії Генасамблеї ООН Анналеною Бербок. Зеленський подякував їй за розмову та чітку підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у телеграм-каналі.

Зеленський обговорив з Анналеною Бербок ключові пріоритети України на поточній сесії. Серед них –привернення уваги ООН до ситуації на окупованих територіях, а також підтримка оновленого проєкту резолюції, що стосується дотримання прав людини на цих територіях. Крім того, сторони торкнулися спільної роботи над просуванням резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей.

«Дякую Анналені Бербок за розмову й чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», – написав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай міг би вплинути на Росію та змусити її припинити війну, оскільки Москва сильно залежить від Пекіна. Проте, як зазначив Зеленський, Китай не робить цього. Таку заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН, передає «Главком».

На думку українського лідера, сьогодні вплив ООН послаблюється, а її інструменти не працюють, але він переконаний, що активність може змінити цю ситуацію. 

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки. 

