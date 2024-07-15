Зеленський провів перестановки у складі Ставки Верховного Головнокомандувача

Глава держави постановив вивести зі складу Ставки Кубракова, Лупанчука і Рудя

Президент України Володимир Зеленський провів зміни у Ставці Верховного Головнокомандувача. Відповідний указ розміщений на сайті президента.

Зокрема до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача введено двох нових осіб:

командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Трепака Олександра

начальника Управління державної охорони України Олексія Морозова

Також глава держави постановив вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука, Сергія Рудя.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 9 травня парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ замість Содоля.