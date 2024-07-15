Зеленський провів перестановки у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
Глава держави постановив вивести зі складу Ставки Кубракова, Лупанчука і Рудя
Президент України Володимир Зеленський провів зміни у Ставці Верховного Головнокомандувача. Відповідний указ розміщений на сайті президента.
Зокрема до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача введено двох нових осіб:
- командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Трепака Олександра
- начальника Управління державної охорони України Олексія Морозова
Також глава держави постановив вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука, Сергія Рудя.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 9 травня парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці.
Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ замість Содоля.
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