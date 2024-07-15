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Зеленський провів перестановки у складі Ставки Верховного Головнокомандувача

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський провів перестановки у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
фото: Офіс президента

Глава держави постановив вивести зі складу Ставки Кубракова, Лупанчука і Рудя

Президент України Володимир Зеленський провів зміни у  Ставці  Верховного Головнокомандувача. Відповідний указ розміщений на сайті президента.

Зокрема до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача введено двох нових осіб:

  • командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Трепака Олександра 
  • начальника Управління державної охорони України Олексія Морозова

Також глава держави постановив вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука, Сергія Рудя.

 Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 9 травня парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці. 

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ замість Содоля.

Теги: Олександр Кубраков Володимир Зеленський

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