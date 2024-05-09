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Звільнення Кубракова: віцепрем’єр зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнення Кубракова: віцепрем’єр зробив заяву
фото: Олександр Кубраков/Facebook

Олександр Кубраков: «Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали»

Звільнений з посади міністр Олександр Кубраков заявив, що дане рішення з ним не ніхто напередодні не обговорював, ні керівництво фракції та очільник уряду. Про це Кубраков написав у Facebook.

«Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності. Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений», – написав Кубраков.

Він також нагадав, що з травня 2021 року очолював Міністерство інфраструктури України. «З перших днів війни до наших обовʼязків у галузі транспорту та пошти додалися військова логістика, відновлення житла та муніципальної інфраструктури.
У грудні 2022 року Верховна Рада прийняла рішення про моє призначення Віце-прем’єр-міністром з відновлення України та міністром нового, обʼєднаного міністерства... Щодо голосування за даний проект постанови Верховною Радою – за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю – шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність», – уточнив звільнений міністр.

Нагадаємо, сьогодні парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці. 

Раніше депутат зі «Слуги народу» Віталій Безгін повідомив, що рішення про уряд має ухвалити рішення про розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури. Главою Мінінфраструктури збираються призначити Кубракова, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена.  

Нардеп також повідомив, що фракція визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку. «Цю позицію однозначно розподіляє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання. Всі інші спекуляції вважаю безпідставними», – додав нардеп.

Зазначимо, «Главком» ще місяць тому писав про те, що Зеленський перетрусить уряд і Кубракова буде звільнено з посади.

Читайте також: Гучні звільнення та призначення. Слідом за Банковою Зеленський перетрусить уряд 
Теги: Олександр Кубраков відставка Верховна Рада

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