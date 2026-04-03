Як Україна буде продавати зброю? Зеленський розкрив стратегію

Зеленський розкрив, як Україна зароблятиме на зброї під час війни

Президент заявив про 10-річні контракти, інвестиції партнерів і нову модель експорту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що експортна стратегія України під час війни базується на інвестиціях міжнародних партнерів у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс та довгострокових контрактах. Про це президент заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком»

За словами глави держави, ключовими партнерами залишаються країни, які вже фінансують українську оборону та вкладають кошти у виробництво озброєння. «Під час війни експортна стратегія передусім пов’язана з країнами, які інвестували в нашу оборону – в українські оборонні компанії, у великі проєкти», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що партнери інвестують значні ресурси, розуміючи довгострокову перспективу співпраці. «Вони інвестували десятки мільярдів щорічно. Європейські партнери розуміли, що попри інвестиції вони не мають прав на ці компанії. Але вони знають, що інвестують в майбутнє», – пояснив він.

Як приклад глава держави навів так звану «данську модель», коли країни-партнери напряму інвестують у конкретні українські компанії, після чого разом із ними розгортають виробництво. «Так відкрили лінії виробництва і в Данії, і в Німеччині, і в Нідерландах, і у Великій Британії», – зазначив президент.

За словами Зеленського, новий етап співпраці передбачає розширення географії партнерств. Зокрема, країни Близького Сходу вже висловлюють готовність інвестувати у довгострокові контракти та надавати технологічну підтримку.

Окремо президент згадав про перемовини зі США щодо масштабного проєкту у сфері безпілотників. «З Америкою ми хотіли побудувати найбільшу Drone Deal, в яку увійшли б усі наші виробництва», – сказав він.

При цьому Зеленський наголосив, що партнери самостійно визначають, з якими компаніями працювати, а Україна прагне забезпечити стабільне виробництво на роки вперед. «Ми хочемо так само на 10 років забезпечити для наших компаній виробництво з ними», – підкреслив президент.

Глава держави додав, що уряд готовий розглядати додаткові пропозиції щодо експорту від Збройних сил України та Міністерства оборони.

Нагадаємо, що Україна посіла перше місце у світі за імпортом озброєнь у період 2021–2025 років. Водночас експорт російської зброї за цей час різко скоротився і впав майже втричі.