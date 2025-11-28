Головна Світ Політика
Скандальна конгресвумен українського походження відреагувала на відставку Єрмака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Спартц стверджує, що Україна «не може виграти війну з таким рівнем корупції»
фото: Вікторія Спартц

Американська політикиня заявила, що ухвалення кадрового рішення «зайняло занадто багато часу»

Представниця Республіканської партії США Вікторія Спартц, яка походить з України назвала рішення про відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака запізнілими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис республіканки.

«На жаль, для українського народу це зайняло занадто багато часу. З таким рівнем корупції неможливо виграти війну. Я пам'ятаю всі жорстокі напади з боку істеблішменту, продажних ЗМІ та уряду Зеленського, які називали мене «прокремлівською» за те, що я вимагала контролю за допомогою США Україні. На жаль, на крові людей заробляють великі гроші», – заявила вона.

Скандальна конгресвумен українського походження відреагувала на відставку Єрмака фото 1

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

До слова, конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц заявила, що українці мають «змиритися з втратою земель» та «вимагати відставки воєнного лідера Володимира Зеленського».

Коментуючи сварку між Трампом і Зеленським у Білому домі, конгресвумен заявила, що український президент «зробив ведмежу послугу українському народу» і «образив американського президента». Вона закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру.

Теги: Андрій Єрмак кадрові зміни

