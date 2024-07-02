Стало відомо, на яку суму Україна невдовзі отримає озброєння від США

Раніше повідомлялося про надання Україні пакету допомоги на $150 млн

США незабаром оголосять нову військову допомогу Україні

Сполучені Штати Америки незабаром оголосять пакет озброєнь для України на понад $2,3 млрд. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим у Вашингтоні, повідомляє «Голос Америки».

Зазначимо, очільник Пентагону США Ллойд Остін мав провести переговори з міністром оборони України Рустемом Умєровим під час зустрічі, яка, за словами Пентагону, продемонструє підтримку США безпеки України.

Зустріч відбувається за тиждень до саміту НАТО, який приймають Сполучені Штати, і на якому військова допомога Україні у захисті від російського вторгнення буде головним питанням порядку денного.

Нагадаємо, перед самітом НАТО, який відбудеться 9-11 липня, можуть з'явитись новини про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський обговорив з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткових систем ППО.

Раніше агенція Reuters, Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить у понеділок, 1 червня, про надання Україні пакету допомоги на $150 млн, який включатиме ракети-перехоплювачі Hawk і артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

Як повідомлялося, уряд Сполучених Штатів Америки збирається призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до тих пір, поки Україна не отримає достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії.

Також адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасування заборони розміщення американських військових в Україні. Про це пише видання Daily Mail з посиланням на слова відразу чотирьох американських чиновників.

Одна з причин, через які США задумалися про розміщення військових підрядників в Україні, – постачання винищувачів F-16, які є вкрай складними в обслуговуванні та швидко вийдуть з ладу без професійного ремонту.