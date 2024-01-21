Стеження за журналістами: Зеленський зробив заяву

Зеленський: «Служба безпеки буде це розслідувати, і все знайдуть»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки виявить винних у незаконному стеженні за українськими журналістами. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, повну версію якого оприлюднено Офісом президента.

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На запитання журналіста про ситуацію з незалежними журналістами в Україні, яких «залякували, декого фізично», Зеленський відповів: «Одразу була відкрита кримінальна справа, це дуже важливо. Я запросив голову Служби безпеки України, а також отримав деталі від генерального прокурора. Напевно, хтось скаже: «Ну, був відеозапис медійників, нічого не сталося». Я вважаю, що сталося. І треба знайти відповіді на все це. І тому Служба безпеки буде це розслідувати, і все знайдуть».

Судячи з питання про залякування, воно могло стосуватися ситуації з журналістом Юрієм Ніколовим. Однак відповідь президента про «відеозапис медійників» свідчить про те, що він говорив про незаконне спостереження за командою проєкту Bihus.Info.

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Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

На ситуацію відреагував Комітет Ради з питань свободи слова, який підготував запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Служба безпеки України розпочала розслідування фактів незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Bihus.Info»

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До слова, президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація.